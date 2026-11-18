केंद्रीय कर्मचारियों को 42 दिन की स्पेशल छुट्टी… सरकार के नियम को समझ लीजिए
मुख्य बातें
- अंगदान करने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिन की विशेष छुट्टी मिलती है
- इसके लिए सरकार ने 2023 में नियम बदले थे
अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, सरकार के कई ऐसे नियम हैं जिसके बारे में बहुत से केंद्रीय कर्मचारियों को जानकारी नहीं होती है। ऐसा ही एक नियम लीव यानी छुट्टी से जुड़ा है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 42 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव देती है। अब सवाल है कि यह लीव किस लिए दी जाती है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।
किन कर्मचारियों के लिए है छुट्टी?
दरअसल, साल 2023 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया था। इस फैसले के तहत अंगदान (Organ Donation) करने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन तक की विशेष छुट्टी दी जा सकती है। यह छुट्टी स्पेशल कैजुअल लीव के नाम से जाना जाता है। इससे पहले, केंद्रीय कर्मचारियों को अंगदान के लिए अधिकतम 30 दिन की विशेष कैजुअल लीव देने का प्रावधान था। कहने का मतलब है कि अंगदान करने वाले कर्मचारियों को पहले के मुकाबले अब 12 दिन ज्यादा छुट्टी मिलती है।
क्या होता है मकसद?
केंद्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली छुट्टी का मकसद अंगदान करने वाले कर्मचारियों को बड़ी सर्जरी के बाद आराम करने और पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए पर्याप्त समय देना होता है। सरकार के मुताबिक किसी दूसरे व्यक्ति को अपना अंग दान करने के लिए बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ता है। इसमें अस्पताल में भर्ती रहने के साथ-साथ ऑपरेशन के बाद घर पर आराम और रिकवरी का समय भी जरूरी होता है। अंग निकालने के लिए किस तरह की सर्जरी की गई है, इससे छुट्टी की अधिकतम अवधि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकारी रजिस्टर्ड डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह के आधार पर अधिकतम 42 दिन की छुट्टी दी जा सकेगी।
ये हैं शर्तें
केंद्रीय कर्मचारियों को यह छुट्टी एक साथ मिलेगी। सामान्य तौर पर यह छुट्टी अस्पताल में भर्ती होने के दिन से एक साथ ली जाएगी। डॉक्टर की सलाह पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले से भी छुट्टी शुरू की जा सकती है। अगर इलाज करने वाले डॉक्टर को जरूरत महसूस होती है तो छुट्टी को अलग-अलग हिस्सों में लेने की अनुमति भी दी जा सकती है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इस छुट्टी को किसी दूसरी तरह की छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जा सकेगा।
बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी निजी कारणों से 30 दिनों तक की छुट्टी ले सकते हैं। इसमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करना भी शामिल होता है। सेवा नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को 30 दिनों की छुट्टी मिलती है। इसका इस्तेमाल कर्मचारी निजी कारणों जैसे कि बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करने के लिए कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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