Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 03:38 PM
सैलरी और पेंशन पर बड़ी खुशखबरी, इन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सर्कुलर जारी

केंद्र सरकार ने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला लिया है। गणपति (महाराष्ट्र) और ओणम (केरल) त्योहारों के अवसर पर इन राज्यों में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों, औद्योगिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को अगस्त 2025 का वेतन, मजदूरी और एडवांस पेंशन दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि त्योहारों के समय कर्मचारियों को आर्थिक सुविधा और सुगमता प्रदान करना जरूरी है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय दिक्कत के अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकें। इस व्यवस्था के तहत केरल में 25 अगस्त और महाराष्ट्र में 26 अगस्त को वेतन और पेंशन का भुगतान एडवांस तौर पर कर दिया जाएगा।

महाराष्ट्र में अगस्त 2025 का वेतन कब मिलेगा?

सरकार ने कहा है कि वह महाराष्ट्र के सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों (जिनमें रक्षा, डाक और दूरसंचार विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं) का अगस्त 2025 का वेतन गणपति उत्सव से पहले 26 अगस्त 2025, मंगलवार को एडवांस रूप से जारी कर देगी। बता दें कि 2025 में, गणपति उत्सव, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, 27 अगस्त, 2025 को पड़ेगा।

वित्त मंत्रालय ने क्या कहा

वित्त मंत्रालय ने 22 अगस्त, 2025 के एक सर्कुलर में कहा, "गणपति उत्सव के मद्देनजर, सरकार ने निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र राज्य के सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों का अगस्त 2025 माह का वेतन केंद्र सरकार के कार्यालयों (रक्षा, डाक और दूरसंचार सहित) द्वारा 26 अगस्त, 2025 (मंगलवार) को निकाला और वितरित किया जा सकता है।"

केरल में अगस्त 2025 का वेतन कब मिलेगा?

केंद्र सरकार ने कहा है कि वह केरल के सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों (जिनमें रक्षा, डाक और दूरसंचार विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं) का अगस्त 2025 का वेतन ओणम त्योहार से पहले 25 अगस्त, 2025, सोमवार को अग्रिम रूप से जारी कर देगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, 2025 में ओणम 4 और 5 सितंबर को मनाया जाएगा। 21 अगस्त, 2025 के एक कार्यालय ज्ञापन में वित्त मंत्रालय ने कहा, "'ओणम' त्योहार के मद्देनजर, सरकार ने निर्णय लिया है कि केरल राज्य के सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन/मजदूरी/पेंशन केंद्र सरकार के कार्यालयों (रक्षा, डाक और दूरसंचार सहित) द्वारा 25-08-2025 (सोमवार) को निकाला और वितरित किया जा सकता है।" सर्कुलर में कहा गया है कि केरल राज्य में कार्यरत केन्द्र सरकार के औद्योगिक कर्मचारियों का वेतन भी उपरोक्त तिथि के अनुसार अग्रिम रूप से वितरित किया जा सकता है।

