DA में बढ़ोतरी से बदलेगा ग्रेच्युटी का गणित, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपडेट

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Gratuity calculator: केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (DA) पर बड़ा तोहफा मिला है। हाल ही में सरकार ने डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब 63 फीसदी पर पहुंच गया है। इस फैसले का बड़ा असर उन कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है, जो जल्द रिटायर होने वाले हैं। DA बढ़ने से रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम भी बढ़ सकती है। आइए उदाहरण से समझते हैं कि ग्रेच्युटी में कितना फायदा होगा।

उदाहरण से समझें रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की गणना रिटायरमेंट की तारीख पर मिलने वाले मूल वेतन (बेसिक पे) और महंगाई भत्ते (DA) के योग के 1/4 हिस्से के आधार पर की जाती है। यह गणना सेवा की हर पूरी हो चुकी छह-महीने की अवधि के लिए की जाती है। 33 साल या उससे अधिक की सेवा के लिए मिलने वाली रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, बेसिक सैलरी और DA के योग का 16.5 गुना होती है।

इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये थी, जो जनवरी 2024 में DA के 50% तक पहुंचने पर बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई। चूंकि ग्रेच्युटी की गणना में बेसिक पे के साथ DA भी शामिल होता है, इसलिए रिटायरमेंट के समय लागू DA की दर से ग्रेच्युटी की रकम प्रभावित हो सकती है। खासकर उन कर्मचारियों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है, जिनकी रिटायरमेंट की तारीख 1 जुलाई 2026 या उसके बाद है।

₹1 लाख बेसिक सैलरी पर कितना फायदा? मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी 1 लाख रुपये है और उसकी क्वालिफाइंग सर्विस 33 साल पूरी हो चुकी है। 60 फीसदी DA के हिसाब से उसका कुल वेतन (बेसिक + DA) 1.60 लाख रुपये होगा। इस आधार पर ग्रेच्युटी की गणना 26.40 लाख रुपये बनती है। वहीं, 63 फीसदी DA होने पर कुल वेतन बढ़कर 1.63 लाख रुपये हो जाएगा और ग्रेच्युटी की गणना 26.89 लाख रुपये होगी। यानी दोनों दरों के बीच 49,500 रुपये का अंतर आता है। हालांकि, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये है, इसलिए वास्तविक भुगतान इस सीमा से अधिक नहीं हो सकता।

28 अक्टूबर को हुआ ऐलान सरकार ने दिवाली से ठीक पहले 28 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। अभी यह दर बेसिक सैलरी और पेंशन की 60 प्रतिशत है।