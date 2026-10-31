DA में बढ़ोतरी से बदलेगा ग्रेच्युटी का गणित, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपडेट
मुख्य बातें
- सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 60 फीसदी से बढ़ाकर 63 फीसदी कर दिया है
- DA बढ़ने से रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम भी बढ़ सकती है
Gratuity calculator: केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (DA) पर बड़ा तोहफा मिला है। हाल ही में सरकार ने डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब 63 फीसदी पर पहुंच गया है। इस फैसले का बड़ा असर उन कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है, जो जल्द रिटायर होने वाले हैं। DA बढ़ने से रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम भी बढ़ सकती है। आइए उदाहरण से समझते हैं कि ग्रेच्युटी में कितना फायदा होगा।
उदाहरण से समझें
रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की गणना रिटायरमेंट की तारीख पर मिलने वाले मूल वेतन (बेसिक पे) और महंगाई भत्ते (DA) के योग के 1/4 हिस्से के आधार पर की जाती है। यह गणना सेवा की हर पूरी हो चुकी छह-महीने की अवधि के लिए की जाती है। 33 साल या उससे अधिक की सेवा के लिए मिलने वाली रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, बेसिक सैलरी और DA के योग का 16.5 गुना होती है।
इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये थी, जो जनवरी 2024 में DA के 50% तक पहुंचने पर बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई। चूंकि ग्रेच्युटी की गणना में बेसिक पे के साथ DA भी शामिल होता है, इसलिए रिटायरमेंट के समय लागू DA की दर से ग्रेच्युटी की रकम प्रभावित हो सकती है। खासकर उन कर्मचारियों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है, जिनकी रिटायरमेंट की तारीख 1 जुलाई 2026 या उसके बाद है।
₹1 लाख बेसिक सैलरी पर कितना फायदा?
मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी 1 लाख रुपये है और उसकी क्वालिफाइंग सर्विस 33 साल पूरी हो चुकी है। 60 फीसदी DA के हिसाब से उसका कुल वेतन (बेसिक + DA) 1.60 लाख रुपये होगा। इस आधार पर ग्रेच्युटी की गणना 26.40 लाख रुपये बनती है। वहीं, 63 फीसदी DA होने पर कुल वेतन बढ़कर 1.63 लाख रुपये हो जाएगा और ग्रेच्युटी की गणना 26.89 लाख रुपये होगी। यानी दोनों दरों के बीच 49,500 रुपये का अंतर आता है। हालांकि, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये है, इसलिए वास्तविक भुगतान इस सीमा से अधिक नहीं हो सकता।
28 अक्टूबर को हुआ ऐलान
सरकार ने दिवाली से ठीक पहले 28 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। अभी यह दर बेसिक सैलरी और पेंशन की 60 प्रतिशत है।
बढ़ोतरी के बाद यह 63 प्रतिशत हो जाएगी। इस फैसले से करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर हर साल 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय फॉर्मूले के अनुसार की गई है। इसका उद्देश्य बढ़ती कीमतों के असर की भरपाई करना है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें