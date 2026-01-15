Hindustan Hindi News
Central govt employees get big benefits under this account modi govt announced
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने शुरू की नई सुविधा

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने शुरू की नई सुविधा

संक्षेप:

इस अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट होगा और इसमें लोन पर कम ब्याज दर, दुर्घटना बीमा और एयरपोर्ट लाउंज जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। सरकार का मकसद है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग अकाउंट या पॉलिसी न लेनी पड़े।

Jan 15, 2026 05:20 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Central Govt Employees: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) ने एक बड़ी सुविधा की शुरुआत की है। सरकार ने समग्र वेतन खाता पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें एक ही सैलरी अकाउंट के जरिए बैंकिंग, बीमा और कार्ड से जुड़े कई फायदे मिलेंगे। इस अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट होगा और इसमें लोन पर कम ब्याज दर, दुर्घटना बीमा और एयरपोर्ट लाउंज जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। सरकार का मकसद है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग अकाउंट या पॉलिसी न लेनी पड़े।

क्या है सुविधा

इस कंपोजिट सैलरी अकाउंट को केंद्र सरकार के ग्रुप A, B और C के सभी कर्मचारी खोल सकते हैं। मंत्रालय ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपने मौजूदा सैलरी अकाउंट को अपने-अपने पब्लिक सेक्टर बैंकों में अपग्रेड या माइग्रेट करवा लें, ताकि इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। हालांकि, इस स्कीम में ग्रुप D कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है और अभी यह साफ नहीं है कि केंद्रीय सरकार के स्वायत्त संस्थानों (autonomous bodies) के कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे या नहीं।

बैंकिंग सुविधाओं की बात करें तो यह अकाउंट पूरी तरह जीरो बैलेंस होगा। RTGS, NEFT और UPI जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री होंगे। इसके अलावा चेक बुक की सुविधा, लॉकर किराया माफ और होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन व पर्सनल लोन पर कम ब्याज दर और कम प्रोसेसिंग फीस मिलेगी। परिवार के सदस्यों के लिए भी बैंकिंग बेनिफिट्स दिए जाएंगे। हालांकि, ये सुविधाएं बैंक और कर्मचारी के पद (कैडर) के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती हैं, इसलिए अकाउंट खोलने से पहले बैंक से जानकारी लेना जरूरी है।

बीमा और कार्ड बेनिफिट्स

बीमा और कार्ड बेनिफिट्स इस अकाउंट को और खास बनाते हैं। इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1.5 करोड़ रुपये तक और एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 करोड़ रुपये तक मिलेगा। साथ ही 20 लाख रुपये तक का इन-बिल्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी शामिल है, जिसे जरूरत के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस में कर्मचारी और उसके परिवार को कवर मिलेगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी, जो बैंक और कैडर के अनुसार तय होंगी।

