3% बढ़ा DA, दशहरा से पहले मोदी सरकार का ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। यह फैसला दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से ठीक पहले आया है। इस बढ़ोतरी से लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इसके साथ ही, DA दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर के बकाया (arrears) अक्टूबर की सैलरी के साथ, दिवाली से पहले दिए जाएंगे।

कितनी मिलेगी सैलरी यह बढ़ोतरी सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को मिलेगी, जो 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत आते हैं। 3% बढ़ोतरी के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी- समझें

न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 वाले कर्मचारी को हर महीने ₹540 अतिरिक्त मिलेंगे। उनकी कुल सैलरी अब ₹28,440 हो जाएगी।

न्यूनतम पेंशन ₹9,000 पाने वाले पेंशनर्स को हर महीने ₹270 अतिरिक्त मिलेंगे। उनकी कुल पेंशन अब ₹14,220 होगी (58% रेट पर)। वहीं, तीन महीने के एरियर्स (जुलाई–सितंबर) मिलाकर कर्मचारियों को ₹2,700 से ₹3,600 तक का बोनसनुमा लाभ मिलेगा। DA और DR कैसे तय होते हैं? बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है। यह डेटा हर महीने श्रम ब्यूरो जारी करता है, जो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसी डेटा के आधार पर DA की गणना की जाती है। अक्सर घोषणाएं बाद में होती हैं, लेकिन एरियर्स (DR) की भरपाई कर दी जाती है।