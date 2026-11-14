केंद्रीय कर्मचारियों को ₹1.80 लाख तक का लैपटॉप देगी सरकार, समझें नए नियम
मुख्य बातें
- केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारी या अधिकारी चार साल तक इस्तेमाल करने के बाद, उन्हें दिए गए लैपटॉप को अपने पास रख सकेंगे
- आइए इस नियम के बारे में विस्तार से जान लेते हैं
अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने एक ऐसा नियम लाया है जिसके तहत सरकारी कर्मचारी जल्द ही अपने ऑफिस के काम में इस्तेमाल होने वाले लैपटॉप को बिना कोई पैसे दिए घर ले जा सकेंगे। आइए डिटेल में इस नियम के बारे में जानते हैं।
क्या है नया नियम?
दरअसल, वित्त मंत्रालय ने अपनी डिवाइस खरीद नीति में बदलाव किया है। इसके तहत केंद्र सरकार के पात्र अधिकारी चार साल तक इस्तेमाल करने के बाद, उन्हें दिए गए लैपटॉप, टैबलेट और इसी तरह के अन्य गैजेट्स अपने पास रख सकेंगे। नए नियमों के तहत विभाग 1.80 लाख रुपये (प्लस टैक्स) तक की कीमत वाले डिवाइस खरीद सकते हैं। इस बजट में एप्पल के मैकबुक एयर और प्रो मॉडल खरीदे जा सकते हैं। इस नए नियम ने जुलाई 2023 में जारी इस संबंध में पुराने निर्देशों की जगह ली है। बता दें कि वर्ष 2023 के नियम के तहत मोबाइल उपकरणों की खरीद का भी स्पष्ट जिक्र था लेकिन इस बार नहीं है।
कौन होगा पात्र?
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन लेवल-12 और उससे ऊपर के सभी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी इन उपकरणों के पात्र होंगे। वहीं, वेतन लेवल-8 से 11 के अधिकारियों में से किसी विभाग के अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकारियों को ही ये उपकरण दिए जा सकेंगे।
दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके इन वेतन स्तर के अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के 75 प्रतिशत तक को उनकी कार्य संबंधी जरूरतों के आधार पर उपकरण देने की अनुमति दे सकते हैं। खरीद की तारीख से चार साल तक ये उपकरण सरकार की संपत्ति रहेंगे। हालांकि, उपकरण पाने वाला अधिकारी उसमें मौजूद आंकड़ों और सूचनाओं की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। चार साल तक इस्तेमाल के बाद संबंधित अधिकारी उपकरण को अपने पास रख सकता है।
ट्रांसफर, रिटायरमेंट के समय की शर्तें
कोई अधिकारी ऐसा डिवाइस खरीदने के चार साल के भीतर रिटायर हो जाता है या सरकारी सेवा छोड़ देता है तो उसके पास यह विकल्प होगा कि वह सेवा से मुक्त होने की तारीख पर डिवाइस की 'बुक वैल्यू' के बराबर राशि का भुगतान करके उसे अपने पास रख ले।
यदि किसी अधिकारी का ट्रांसफर या प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) केंद्र सरकार के किसी अन्य मंत्रालय, विभाग या अधीनस्थ कार्यालय में होती है तो वह उस डिवाइस को अपनी नई पोस्टिंग वाली जगह पर ले जा सकता है। हालांकि, इस व्यवस्था का जिक्र लास्ट पे सर्टिफिकेट (LPC) में किया जाना चाहिए और इसके साथ बिल की एक प्रति भी संलग्न होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें