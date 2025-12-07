Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Central Govt employees can buy a flat and plot house building advance scheme home loan interest rate
केंद्रीय कर्मचारियों के घर का सपना साकार… सरकार देगी ₹25 लाख तक होम लोन

संक्षेप:

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए घर बनाने या खरीदने का सपना पूरा करना थोड़ा आसान है। हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को घर बनाने, खरीदने, मरम्मत कराने या प्लॉट खरीदने के लिए सरकार बेहद कम ब्याज दर पर लोन देती है।

Dec 07, 2025 10:21 am ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
House Building Advance Scheme: अपने घर का सपना हर किसी का होता है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए घर बनाने या खरीदने का सपना पूरा करना थोड़ा आसान है। दरअसल, केंद्र सरकार की हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) योजना के तहत कर्मचारियों को बेहद कम ब्याज दर पर होम लोन मिल जाता है। आइए योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

योजना के बारे में

हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को घर बनाने, खरीदने, मरम्मत कराने या प्लॉट खरीदने के लिए सरकार बेहद कम ब्याज दर पर लोन देती है। यह योजना कर्मचारियों को अपने भविष्य सुरक्षित करने और आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद करती है। सरकार ने इस योजना के तहत लोन की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर इसे अधिक प्रभावी बनाया है।

अब एक केंद्रीय कर्मचारी अपनी मूल वेतन + डीए के 34 गुना तक या 25 लाख रुपये तक की अधिकतम राशि HBA के रूप में ले सकता है। यदि कर्मचारी घर का विस्तार या मरम्मत कराना चाहता है, तो इसके लिए भी निर्धारित सीमा के अनुसार एडवांस मंजूर किया जाता है। सरकार कर्मचारियों को HBA पर बाजार दरों से काफी कम ब्याज दर प्रदान करती है। यह ब्याज दर आमतौर पर 6% से 7.5% के बीच होती है जबकि निजी बैंकों में होम लोन की दरें इससे काफी अधिक होती हैं। बता दें कि HBA की ब्याज दर फिक्स्ड होती है। इसका मतलब है कि लोन अवधि में बढ़ती-ब्याज का खतरा नहीं रहताहै।

हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना की शर्तें

यह योजना केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जबकि कुछ शर्तों के साथ अस्थायी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हालांकि, यह जरूरी है कि केंद्रीय कर्मचारी ने कम से कम 5 साल की सरकारी सेवा पूरी की हो। इसके अलावा कर्मचारी के नाम पर कोई सरकारी आवास या पूर्व में आवास संबंधी सरकारी लाभ न लिया गया हो। वहीं, पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों तो केवल एक ही HBA ले सकता है।

योजना के नियम हुए आसान

सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में HBA के नियमों को और सरल किया है। अब निर्माण का प्रमाण, नक्शा और अन्य दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। इससे लोन प्रक्रिया तेज हुई है और कर्मचारियों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ता।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
