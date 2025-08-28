8वें वेतन आयोग में हटाए जा सकते हैं ये भत्ते! केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर

जानकारों का मानना है कि यदि कुछ भत्ते हटाए जाते हैं, तो कर्मचारियों को सीधा नुकसान न हो, इसके लिए बेसिक वेतन या अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा सकती है। फिलहाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स में इसको लेकर उत्सुकता बनी हुई है।

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार नई जानकारी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि इस बार भी कुछ भत्तों को खत्म किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे 7वें वेतन आयोग में किया गया था। इससे कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं पर असर पड़ सकता है।

क्या है डिटेल 7वें वेतन आयोग में सरकार ने कई छोटे-मोटे भत्ते हटा दिए थे और उनकी जगह बड़ी कैटेगरी वाले भत्ते शामिल किए थे। इससे भत्तों की संख्या कम कर दी गई थी, ताकि पे-सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाया जा सके। अब 8वें वेतन आयोग में भी इसी तरह के कदम उठाए जाने की उम्मीद है।

जानकारों का मानना है कि यदि कुछ भत्ते हटाए जाते हैं, तो कर्मचारियों को सीधा नुकसान न हो, इसके लिए बेसिक वेतन या अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा सकती है। फिलहाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स में इसको लेकर उत्सुकता बनी हुई है।

किन भत्तों पर पड़ सकता है असर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, छोटे स्तर के रीजनल भत्तों और कुछ विभागीय अलाउंस को खत्म किया जा सकता है। हालांकि, इस बारे में फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।