8वां वेतन आयोग: सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ेगी, बोनस, ग्रेच्युटी और DA पर भी खुशखबरी
संक्षेप: 8th Central Pay Commission: लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर बड़ा कदम उठा लिया है। मोदी सरकार ने 3 नवंबर को वित्त मंत्रालय की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है।
8th Central Pay Commission: लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर बड़ा कदम उठा लिया है। मोदी सरकार ने 3 नवंबर को वित्त मंत्रालय की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। इस अधिसूचना में आयोग की पूरी संरचना, उसके कार्यक्षेत्र (Terms of Reference - ToR) और रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
आयोग की संरचना
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार:
- अध्यक्ष: न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजन देसाई
- सदस्य: प्रो. पुलक घोष
- सदस्य सचिव: पंकज जैन
आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में रहेगा और इसे अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर केंद्र सरकार को सौंपनी होंगी। हालांकि, यदि आवश्यक हुआ तो आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है, जिससे कर्मचारियों को प्रारंभिक राहत मिल सके।
किन कर्मचारियों को होगा लाभ?
8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और भत्तों की समीक्षा निम्नलिखित वर्गों के लिए की जाएगी:
- केंद्र सरकार के औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक कर्मचारी
- अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के अधिकारी
- सशस्त्र बलों के कर्मचारी
- केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
- भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारी
- संसद द्वारा स्थापित नियामक संस्थाओं के सदस्य (रिजर्व बैंक को छोड़कर)
- सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालयों (UTs के अंतर्गत) के अधिकारी व कर्मचारी
- केंद्र शासित प्रदेशों के न्यायिक अधिकारी
आयोग के कार्यक्षेत्र
8वें वेतन आयोग का दायरा केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भत्तों, बोनस, ग्रेच्युटी और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (Performance Linked Incentive - PLI) जैसे कई अन्य वित्तीय पहलुओं पर भी सिफारिशें करेगा।
1. वेतन, भत्ते और अन्य लाभ
आयोग यह सिफारिश करेगा कि किन परिस्थितियों में मौजूदा वेतन, भत्तों और अन्य नगद या वस्तु आधारित लाभों में संशोधन आवश्यक है। इसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों को प्रतिभाशाली युवाओं के लिए आकर्षक बनाना और कार्य संस्कृति में दक्षता और जवाबदेही बढ़ाना है।
2️. बोनस और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (PLI)
आयोग मौजूदा बोनस प्रणाली की समीक्षा करेगा और जरूरत पड़ने पर नई परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव योजना तैयार करने की सिफारिश कर सकता है, ताकि उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को विशेष रूप से पुरस्कृत किया जा सके।
3️. भत्तों का पुनर्गठन
वर्तमान में दिए जा रहे विभिन्न भत्तों की संख्या और उनकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन करते हुए आयोग इनके पुनर्गठन की सिफारिश करेगा।
4. ग्रेच्युटी और पेंशन सुधार
आयोग उन कर्मचारियों के लिए DCRG (Death-cum-Retirement Gratuity) की समीक्षा करेगा जो NPS या UPS के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, जो कर्मचारी NPS के दायरे में नहीं आते, उनके लिए भी ग्रेच्युटी और पेंशन में सुधार की सिफारिशें की जाएंगी।
आर्थिक स्थिति और राज्यों की क्षमता पर भी नजर
सरकार ने आयोग को यह भी निर्देश दिया है कि वह अपनी सिफारिशें देते समय देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन और राज्यों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखे। साथ ही, आयोग को यह भी देखना होगा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs) और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को क्या वेतन और लाभ दिए जा रहे हैं, ताकि सिफारिशें व्यावहारिक और तुलनात्मक आधार पर तैयार की जा सकें। सरकार ने आयोग को यह अधिकार दिया है कि वह अपने कार्यों के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सलाहकारों, विशेषज्ञों और संस्थागत सलाहकारों की नियुक्ति कर सकता है। साथ ही, सभी मंत्रालयों और विभागों को आयोग को आवश्यक जानकारी और सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिसूचना के अनुसार आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपनी होगी। यदि आयोग ने नवंबर 2025 से कार्य आरंभ किया, तो उसकी अंतिम रिपोर्ट मई 2027 तक सरकार के पास आने की संभावना है। हालांकि, यह भी संभव है कि आयोग कुछ प्रमुख बिंदुओं पर अंतरिम रिपोर्ट जारी करे, ताकि सरकारी कर्मचारियों को शुरुआती राहत जल्द मिल सके।