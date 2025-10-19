Hindustan Hindi News
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दिवाली से पहले किए 5 बड़े ऐलान

संक्षेप: 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए भले अभी कोई अपडेट न आया हो, लेकिन सरकार ने इस त्योहारी सीजन में पांच बड़ी घोषणाएं कर दी हैं।

Sun, 19 Oct 2025 03:32 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Central Govt Employees: दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुश करने वाला बड़ा पैकेज जारी किया है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए भले अभी कोई अपडेट न आया हो, लेकिन सरकार ने इस त्योहारी सीजन में पांच बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। इनमें महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी, बोनस, CGHS दरों में संशोधन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की समयसीमा बढ़ाना और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान शामिल हैं।

1 करोड़ से अधिक को फायदा

सरकार के इन फैसलों से 1 करोड़ (10 मिलियन) से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। ये कदम एक ओर जहां वेतन और पेंशन में वृद्धि के ज़रिए आर्थिक राहत देंगे, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य और पेंशन से जुड़ी नई नीतियों से 'Ease of Living' यानी जीवन में सहजता लाएंगे। बता दें कि सरकार का यह पैकेज महंगाई और बढ़ते स्वास्थ्य खर्च के बीच कर्मचारियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

1. DA और महंगाई राहत DR में 3% की बढ़ोतरी

त्योहारी मौसम से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। इस निर्णय से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। अब कुल DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है। सरकार हर छह महीने में DA संशोधित करती है ताकि महंगाई के असर को संतुलित किया जा सके। अगला संशोधन जनवरी 2026 से लागू होगा और इसकी घोषणा मार्च में, होली से पहले की जाएगी।

2. CGHS दरों में 15 साल बाद बड़ा बदलाव

सरकार ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत इलाज और मेडिकल पैकेज की दरों में बड़ा संशोधन किया है। यह पिछले 15 सालों में सबसे बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। नई दरें 13 अक्टूबर 2025 से लागू हो गई हैं, और इससे लगभग 46 लाख CGHS लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। नई दरों से कई चिकित्सा प्रक्रियाओं की लागत में कमी आई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने डिजिटल CGHS कार्ड, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम और कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधाओं को भी मजबूत किया है।

3. केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस का ऐलान

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में आदेश जारी किया है कि ग्रुप C और गैर-राजपत्रित ग्रुप B (Non-Gazetted Group B) कर्मचारियों को 2024-25 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर एड-हॉक बोनस दिया जाएगा। इस राशि को ₹6,908 तय किया गया है। वहीं, संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने अलग से आदेश जारी करते हुए घोषणा की है कि उसके कर्मचारियों को 60 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता-लिंक्ड बोनस (PLB) दिया जाएगा। इसका लाभ ग्रुप C, मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), गैर-राजपत्रित ग्रुप B, ग्रामीण डाक सेवक (GDS) और पूर्णकालिक अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार ने यह बोनस दिवाली से पहले जारी करने का निर्णय लिया है, ताकि कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर आर्थिक राहत और खुशी मिल सके।

4. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में सुधार और समयसीमा बढ़ी

सरकार ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (एकीकृत पेंशन योजना - UPS) के तहत कर्मचारियों को पहले से बेहतर रिटायरमेंट और ग्रेच्युटी लाभ देने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के तहत अब कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के मुकाबले अधिक स्थायित्व और सुरक्षा मिलेगी। सरकार ने इसके साथ ही UPS में शामिल होने की अंतिम तिथि को 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई थी, और अब तक इसकी समयसीमा दो बार बढ़ाई जा चुकी है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को अपने भविष्य के लिए अधिक भरोसा और स्थिरता मिलेगी।

5. पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा

केंद्रीय पेंशनरों के लिए अब हर साल बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की बाध्यता खत्म हो गई है। सरकार ने अब उन्हें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का विकल्प दिया है। पेंशनर्स अपने मोबाइल फोन या फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के ज़रिए घर बैठे ही सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों को बैंक की लंबी कतारों से राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

