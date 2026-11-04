केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन पर बड़ा अपडेट! सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

मुख्य बातें

Pension Rule: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पेंशन से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। सरकार ने पेंशन कम्यूटेशन यानी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त लेने के नियमों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें 40 फीसदी तक पेंशन कम्यूट कराने, 15 साल बाद कटी हुई पेंशन बहाल होने, मेडिकल जांच और आवेदन की समय-सीमा को लेकर स्थिति साफ की गई है। साथ ही, विभागीय जांच या कोर्ट केस का सामना कर रहे कर्मचारियों के लिए भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे कर्मचारियों के लिए इन नियमों को समझना जरूरी है।

पेंशन का 40 फीसदी हिस्सा एकमुश्त कैसे मिलेगा? केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन कम्यूटेशन) नियम, 1981 के नियम 5 के तहत सरकारी कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन का अधिकतम 40 फीसदी हिस्सा एकमुश्त ले सकते हैं। कर्मचारी चाहें तो इससे कम हिस्सा भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पेंशन 50,000 रुपये है और वह 40 फीसदी पेंशन कम्यूट कराता है, तो उसे 20,000 रुपये के बदले एकमुश्त रकम मिलेगी। इसके बाद हर महीने मिलने वाली बेसिक पेंशन घटकर 30,000 रुपये रह जाएगी। एकमुश्त रकम कर्मचारी की उम्र, कम्यूट की गई पेंशन और तय कम्यूटेशन फैक्टर के आधार पर तय होती है।

15 साल बाद फिर मिलने लगेगी पूरी पेंशन कम्यूट कराई गई पेंशन की कटौती हमेशा के लिए नहीं होती। नियम 10-A के मुताबिक, कटौती लागू होने की तारीख से 15 साल पूरे होने पर कम्यूट किया गया हिस्सा दोबारा बहाल कर दिया जाता है। यानी 50,000 रुपये की पेंशन में से 20,000 रुपये कम होने पर मिलने वाली 30,000 रुपये की बेसिक पेंशन 15 साल बाद फिर 50,000 रुपये हो जाएगी। ध्यान रहे, 15 साल की गिनती हर मामले में रिटायरमेंट की तारीख से नहीं, बल्कि पेंशन में कटौती लागू होने की तारीख से होती है।

किन कर्मचारियों को नहीं करानी होगी मेडिकल जांच? नियम 12 के तहत सामान्य रिटायरमेंट पर मिलने वाली सुपरएनुएशन पेंशन, रिटायरिंग पेंशन, सरकारी कंपनी या निगम में समायोजन के बाद मिलने वाली पेंशन और कुछ मुआवजा पेंशन के मामलों में बिना मेडिकल जांच कम्यूटेशन की सुविधा मिलती है। सामान्य रिटायरमेंट के मामलों में इसके लिए कर्मचारी को रिटायरमेंट के एक साल के भीतर निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होता है। तय शर्तें पूरी होने पर विभागीय या न्यायिक कार्रवाई खत्म होने के बाद मंजूर पेंशन पर भी यह सुविधा मिल सकती है।

कब मेडिकल जांच कराना जरूरी होगा? अमान्य पेंशन (Invalid Pension), सजा के तौर पर अनिवार्य रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowance) के मामलों में मेडिकल जांच जरूरी हो सकती है। इसके अलावा, निर्धारित एक साल की अवधि के बाद आवेदन करने वाले कर्मचारियों को भी मेडिकल जांच करानी पड़ सकती है। संबंधित मेडिकल अथॉरिटी से फिट घोषित होने के बाद ही कम्यूटेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

कोर्ट केस या विभागीय जांच चलने पर क्या होगा? अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय या न्यायिक कार्रवाई चल रही है और उसे प्रोविजनल पेंशन मिल रही है, तो वह इस दौरान पेंशन कम्यूट नहीं करा सकता। कार्रवाई पूरी होने और नियमित पेंशन का आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी नियम 13 के तहत आवेदन कर सकता है। अगर पेंशन मंजूर होने के आदेश की तारीख से एक साल के भीतर हेड ऑफ ऑफिस को आवेदन मिल जाता है, तो मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद आवेदन करने पर मेडिकल जांच अनिवार्य होगी।

किस तारीख से तय होगी एकमुश्त रकम? कम्यूटेशन की प्रभावी तारीख के आधार पर ही एकमुश्त मिलने वाली रकम की गणना होती है। रिटायरमेंट के बाद आवेदन करने पर हेड ऑफ ऑफिस को फॉर्म-1 मिलने की तारीख अहम होगी। पात्र प्री-रिटायरमेंट आवेदन के मामले में रिटायरमेंट के अगले दिन को प्रभावी तारीख माना जाएगा। वहीं, मेडिकल जांच जरूरी होने पर मेडिकल अथॉरिटी की ओर से फॉर्म-4 के पार्ट-3 में रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख मान्य होगी। इसी तारीख पर लागू कम्यूटेशन टेबल से रकम तय की जाएगी।