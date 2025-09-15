केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने जारी की अधिसूचना, होने जा रहा बड़ा बदलाव

यह विकल्प केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा और एक बार NPS चुन लेने के बाद कर्मचारी को दोबारा UPS में लौटने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि इसका मकसद कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट की आर्थिक सुरक्षा बेहतर तरीके से प्लान करने की लचीलापन देना है।

UPS to NPS switch allowed: भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2 सितम्बर 2025 को भारत राजपत्र में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत केंद्रीय सिविल सेवा (यूनिफाइड पेंशन स्कीम – UPS नियम, 2025 को लागू किया गया है। इन नियमों का उद्देश्य उन केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करना है, जिन्होंने UPS को चुना है। अब सरकार ने 15 सितम्बर 2025 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए स्पष्ट किया कि अब UPS में शामिल कर्मचारियों को एक बार NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में जाने का विकल्प दिया जाएगा। यह विकल्प केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा और एक बार NPS चुन लेने के बाद कर्मचारी को दोबारा UPS में लौटने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि इसका मकसद कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट की आर्थिक सुरक्षा बेहतर तरीके से प्लान करने की लचीलापन देना है।

क्या है डिटेल यह स्विच विकल्प कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से तीन महीने पहले तक ले सकते हैं। हालांकि, जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है या जिन पर बर्खास्तगी, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी दंडात्मक कार्रवाई की गई है, वे इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। सरकार ने यह भी तय किया है कि इच्छुक कर्मचारियों को यह विकल्प 30 सितम्बर 2025 तक चुनना होगा। जो कर्मचारी इस तय समय सीमा के भीतर विकल्प नहीं चुनेंगे, वे स्वतः UPS के अंतर्गत ही बने रहेंगे।

NPS चुनने वाले कर्मचारियों को NPS की सामान्य सुविधाओं के साथ-साथ UPS और NPS के बीच के 4% अतिरिक्त योगदान का लाभ भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना में अधिक लचीलापन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहतर विकल्प मिल सकेगा। कुल मिलाकर, नई व्यवस्था केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने में अधिक स्वतंत्रता देती है और उन्हें यह तय करने का अवसर देती है कि उनके लिए कौन-सा पेंशन मॉडल ज्यादा उपयुक्त है।

सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा गया- UPS से NPS में स्विच करने का मौका सरकार ने उन कर्मचारियों को एक बार UPS (यूनिवर्सल पेंशन स्कीम) से NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) में स्विच करने का मौका दिया है, जिन्होंने 30 सितंबर, 2025 तक UPS को चुना था।

यहां इस बदलाव के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दी गई है:

1. सिर्फ एक बार मिलेगा मौका

जो कर्मचारी UPS से NPS में जाएंगे, वे यह काम सिर्फ एक बार कर पाएंगे। एक बार स्विच करने के बाद, वे वापस UPS में नहीं आ सकते।

2. स्विच करने की समय सीमा

अगर आप स्विच करना चाहते हैं, तो आपको यह फैसला सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) से कम से कम एक साल पहले या VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) से तीन महीने पहले लेना होगा।

3. कुछ मामलों में स्विच की अनुमति नहीं

अगर आपको नौकरी से बर्खास्त किया गया है, दंड के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है, या अगर आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, तो आप यह विकल्प नहीं चुन पाएंगे।

4. अगर आप स्विच नहीं करते हैं तो

जो कर्मचारी तय समय के अंदर स्विच का विकल्प नहीं चुनेंगे, वे UPS के तहत ही रहेंगे।

NPS में जाने के फायदे जो कर्मचारी NPS में स्विच करेंगे, उन्हें NPS के सभी फायदे मिलेंगे। साथ ही, उन्हें 4% का अतिरिक्त योगदान भी मिलेगा। यह विकल्प कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद करेगा।