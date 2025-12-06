ग्रैच्युटी से पेंशन तक... केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हुए ये बड़े बदलाव
UPS में शामिल सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत मिलने वाले सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे। हाल ही में सरकार ने एनपीएस और यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दो नए निवेश विकल्पों को मंजूरी दी है।
साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। ऐसा ही एक नियम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़ा है। UPS में शामिल सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत मिलने वाले सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे।
क्या है आदेश में?
इसी साल सरकार ने नया आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया है कि UPS में आने वाले कर्मचारी भी केंद्रीय सिविल सेवा (ग्रैच्युटी भुगतान) नियम, 2021 के तहत सेवानिवृत्ति ग्रैच्युटी और मृत्यु ग्रैच्युटी पाने के हकदार होंगे। यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो परिवार को ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS की तरह लाभ मिलेगा। वहीं, किसी कर्मचारी को अक्षम या विकलांग होने पर OPS की तरह सुरक्षित लाभ चुनने का विकल्प मिलेगा।
दो नए निवेश विकल्प
हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दो नए निवेश विकल्पों- 'लाइफ साइकल' और 'बैलेंस्ड लाइफ साइकल' को मंजूरी दी है। एनपीएस और यूपीएस के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारी अब कई निवेश विकल्पों में से चुन सकते हैं। एक डिफॉल्ट विकल्प है जो समय-समय पर पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा परिभाषित निवेश का 'डिफॉल्ट पैटर्न' है। दूसरा विकल्प स्कीम-जी है जिसमें कम जोखिम, निश्चित रिटर्न के लिए 100 प्रतिशत निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में होगा।
लाइफ साइकल विकल्प में कितना इक्विटी अलॉटमेंट
लाइफ साइकल (एलसी-25) विकल्प के तहत अधिकतम इक्विटी आवंटन 25 प्रतिशत है, जो 35 वर्ष की आयु से 55 वर्ष की आयु तक धीरे-धीरे कम होता जाता है, जबकि एलसी-50 विकल्प में अधिकतम इक्विटी आवंटन सेवानिवृत्ति कोष के 50 प्रतिशत तक सीमित है। बैलैंड लाइफ साइकल (बीएलसी) विकल्प एलसी50 का ही एक संशोधित संस्करण है, जिसमें इक्विटी आवंटन 45 वर्ष की आयु से कम होता जाता है ताकि कर्मचारी लंबी अवधि के लिए इक्विटी में निवेश कर सकें। वहीं, एलसी75 विकल्प में अधिकतम इक्विटी आवंटन 75 प्रतिशत है, जो 35 वर्ष की आयु से 55 वर्ष की आयु तक धीरे-धीरे कम होता जाता है।