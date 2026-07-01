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केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा कोरोना वाला DA एरियर? 8वें वेतन आयोग पर नजर

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी
  • कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि लंबे समय से लंबित इस मुद्दे पर सरकार कोई सकारात्मक फैसला ले सकती है
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा कोरोना वाला DA एरियर? 8वें वेतन आयोग पर नजर

8th pay commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित आठवां वेतन आयोग एक्शन मोड में आ चुका है। वेतन आयोग की ओर से लगातार कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक की जा रही है। हर बैठक में वेतन आयोग के सामने अलग-अलग तरह की डिमांड भी हो रही है। इसी कड़ी में एक डिमांड कोरोना काल के 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ता (DA Arrear) को लेकर भी है।

क्या है डीए एरियर का मामला?

दरअसल, कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। इसका मतलब है कि कुल 18 महीने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए नहीं बढ़ा था। हालांकि, जुलाई 2021 से डीए में बढ़ोतरी शुरू कर दी गई। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से डीए एरियर की डिमांड रही है।

सरकार का स्टैंड?

कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि लंबे समय से लंबित इस मुद्दे पर सरकार कोई सकारात्मक फैसला ले सकती है। हालांकि, यह सच नहीं है। सरकार पहले ही सदन के पटल पर यह स्पष्ट कर चुकी है कि कोरोना महामारी के दौरान सरकारी वित्त पर भारी दबाव पड़ा था। इसी कारण डीए और डीआर की तीन किस्तों को रोका गया था और फिलहाल उस अवधि का एरियर जारी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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इसके अलावा, व्यय विभाग द्वारा 15 अप्रैल, 2026 को एक आधिकारिक सूचना में भी स्थिति स्पष्ट की गई थी। इससे जुड़े मंत्रालय के मुताबिक कल्याणकारी योजनाओं पर लगातार खर्च होने के कारण महामारी का आर्थिक असर वित्त वर्ष 2020-21 के बाद भी बना रहा, इसलिए बकाया राशि (एरियर) का भुगतान करना मुमकिन नहीं समझा गया।

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आठवें वेतन आयोग से क्या उम्मीद?

अब 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कर्मचारी संगठनों ने एक बार फिर इस मांग को उठाना शुरू कर दिया है। हालांकि, वेतन आयोग का मुख्य काम वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे की समीक्षा करना है। डीए एरियर पर अंतिम फैसला सरकार को ही लेना होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को डीए का इंतजार

बहरहाल, केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ ही जुलाई छमाही के डीए का भी इंतजार है। बता दें कि जुलाई से दिसंबर छमाही के डीए का ऐलान सितंबर या अक्टूबर में होने की उम्मीद है। ऐसा अनुमान है कि सरकार इस बार डीए में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 63 पर्सेंट हो जाएगा।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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