Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

DA हाइक पर सबसे बड़ा अपडेट! इस महीने कर्मचारियों की सैलरी में हो सकता है बड़ा इजाफा

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • DA hikes latest news: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस महीने 3% से 4% महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने की संभावना जताई जा रही है
  • AICPI-IW के ताजा आंकड़ों के आधार पर DA 60% से बढ़कर 63% या 64% हो सकता है
  • अंतिम फैसला जून 2026 के AICPI-IW डेटा और केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद लिया जाएगा
DA हाइक पर सबसे बड़ा अपडेट! इस महीने कर्मचारियों की सैलरी में हो सकता है बड़ा इजाफा

DA hikes latest news: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इस महीने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) को लेकर बड़ी खुशखबरी आ सकती है। हाल के महंगाई आंकड़ों और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के ट्रेंड को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही 3% से 4% तक DA बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला जून 2026 के AICPI-IW आंकड़ों और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही होगा।

ये भी पढ़ें:सरकारी कर्मचारियों का DA होगा 63 फीसदी! सरकार कर सकती है जल्द ऐलान

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA 58% से बढ़कर 60% हो गया। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का वह हिस्सा होता है, जिसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को कम करना है। इसका लाभ करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों, जिनमें रेलवे और रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल हैं, को मिलता है।

अब सभी की नजर जून 2026 के AICPI-IW आंकड़ों पर टिकी है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 में AICPI-IW 149.1, अप्रैल में 149.9 और मई में 150.8 रहा। यदि जून में भी यह सूचकांक इसी रफ्तार से बढ़कर लगभग 151.7 तक पहुंचता है, तो 12 महीने का औसत करीब 148.63 रहने का अनुमान है। इसी आधार पर DA की गणना करने पर महंगाई भत्ता लगभग 63.7% निकलता है। चूंकि वर्तमान में DA 60% है, इसलिए इसमें करीब 3.7% की बढ़ोतरी बनती है। सरकार आमतौर पर DA को पूर्णांक में लागू करती है, इसलिए अंतिम बढ़ोतरी 3% या 4% हो सकती है।

DA कैसे तय होता है?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 7वें वेतन आयोग द्वारा तय किए गए फॉर्मूले के अनुसार निकाला जाता है। इसमें पिछले 12 महीनों के AICPI-IW के औसत का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ती महंगाई के साथ AICPI-IW बढ़ता है और उसी के अनुसार DA में संशोधन किया जाता है। यही कारण है कि महंगाई बढ़ने पर कर्मचारियों के DA में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है।

महंगाई के ताजा आंकड़े क्या कहते हैं?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2026 में खुदरा महंगाई दर 3.48% रही, जबकि खाद्य महंगाई 4.20% दर्ज की गई। अगर आने वाले महीनों में महंगाई नियंत्रित रहती है, तो DA में बढ़ोतरी सीमित रह सकती है। लेकिन, AICPI-IW के मौजूदा ट्रेंड से फिलहाल 3-4% DA बढ़ने की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है।

7वें वेतन आयोग में अब तक कितनी बार बढ़ा DA?

7वें वेतन आयोग के दौरान अब तक 10 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा चुकी है। इनमें सबसे बड़ी बढ़ोतरी जुलाई 2021 में हुई थी, जब DA में 11% का इजाफा किया गया था। इसके बाद अधिकांश बार 2% से 4% के बीच ही बढ़ोतरी देखने को मिली।

अंतिम फैसला कब होगा?

हालांकि, AICPI-IW के अनुमानित आंकड़े 3-4% DA बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ही लेगा। सरकार जून 2026 के अंतिम AICPI-IW आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद DA बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है। यदि ऐसा होता है, तो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

इफेक्टिव डेटमहंगाई भत्ता (DA %)बढ़ोतरी (%)आदेश जारी होने की तिथि
जनवरी 202117%जुलाई 2021
जुलाई 202128%+11%अक्टूबर 2021
जनवरी 202234%+3%मार्च 2022
जुलाई 202238%+4%सितंबर 2022
जनवरी 202342%+4%अप्रैल 2023
जुलाई 202346%+4%अक्टूबर 2023
जनवरी 202450%+4%मार्च 2024
जुलाई 202453%+3%अक्टूबर 2024
जनवरी 202555%+2%मार्च 2025
जुलाई 202558%+3%अक्टूबर 2025
जनवरी 202660%+2%अप्रैल 2026

मौजूदा आर्थिक संकेतों और AICPI-IW के ट्रेंड को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस महीने 3% से 4% DA बढ़ोतरी की उम्मीद काफी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि, आधिकारिक घोषणा होने तक कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना होगा।

ये भी पढ़ें:सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी! HRA, DA और TPTA में बदलाव से 65% तक बढ़ेगी सैलरी?
ये भी पढ़ें:केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा कोरोना वाला DA एरियर? 8वें वेतन आयोग पर नजर
Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,