DA हाइक पर सबसे बड़ा अपडेट! इस महीने कर्मचारियों की सैलरी में हो सकता है बड़ा इजाफा

DA hikes latest news: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इस महीने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) को लेकर बड़ी खुशखबरी आ सकती है। हाल के महंगाई आंकड़ों और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के ट्रेंड को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही 3% से 4% तक DA बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला जून 2026 के AICPI-IW आंकड़ों और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही होगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA 58% से बढ़कर 60% हो गया। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का वह हिस्सा होता है, जिसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को कम करना है। इसका लाभ करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों, जिनमें रेलवे और रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल हैं, को मिलता है।

अब सभी की नजर जून 2026 के AICPI-IW आंकड़ों पर टिकी है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 में AICPI-IW 149.1, अप्रैल में 149.9 और मई में 150.8 रहा। यदि जून में भी यह सूचकांक इसी रफ्तार से बढ़कर लगभग 151.7 तक पहुंचता है, तो 12 महीने का औसत करीब 148.63 रहने का अनुमान है। इसी आधार पर DA की गणना करने पर महंगाई भत्ता लगभग 63.7% निकलता है। चूंकि वर्तमान में DA 60% है, इसलिए इसमें करीब 3.7% की बढ़ोतरी बनती है। सरकार आमतौर पर DA को पूर्णांक में लागू करती है, इसलिए अंतिम बढ़ोतरी 3% या 4% हो सकती है।

DA कैसे तय होता है?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 7वें वेतन आयोग द्वारा तय किए गए फॉर्मूले के अनुसार निकाला जाता है। इसमें पिछले 12 महीनों के AICPI-IW के औसत का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ती महंगाई के साथ AICPI-IW बढ़ता है और उसी के अनुसार DA में संशोधन किया जाता है। यही कारण है कि महंगाई बढ़ने पर कर्मचारियों के DA में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है।

महंगाई के ताजा आंकड़े क्या कहते हैं?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2026 में खुदरा महंगाई दर 3.48% रही, जबकि खाद्य महंगाई 4.20% दर्ज की गई। अगर आने वाले महीनों में महंगाई नियंत्रित रहती है, तो DA में बढ़ोतरी सीमित रह सकती है। लेकिन, AICPI-IW के मौजूदा ट्रेंड से फिलहाल 3-4% DA बढ़ने की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है।

7वें वेतन आयोग में अब तक कितनी बार बढ़ा DA?

7वें वेतन आयोग के दौरान अब तक 10 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा चुकी है। इनमें सबसे बड़ी बढ़ोतरी जुलाई 2021 में हुई थी, जब DA में 11% का इजाफा किया गया था। इसके बाद अधिकांश बार 2% से 4% के बीच ही बढ़ोतरी देखने को मिली।

अंतिम फैसला कब होगा? हालांकि, AICPI-IW के अनुमानित आंकड़े 3-4% DA बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ही लेगा। सरकार जून 2026 के अंतिम AICPI-IW आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद DA बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है। यदि ऐसा होता है, तो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

इफेक्टिव डेट महंगाई भत्ता (DA %) बढ़ोतरी (%) आदेश जारी होने की तिथि जनवरी 2021 17% — जुलाई 2021 जुलाई 2021 28% +11% अक्टूबर 2021 जनवरी 2022 34% +3% मार्च 2022 जुलाई 2022 38% +4% सितंबर 2022 जनवरी 2023 42% +4% अप्रैल 2023 जुलाई 2023 46% +4% अक्टूबर 2023 जनवरी 2024 50% +4% मार्च 2024 जुलाई 2024 53% +3% अक्टूबर 2024 जनवरी 2025 55% +2% मार्च 2025 जुलाई 2025 58% +3% अक्टूबर 2025 जनवरी 2026 60% +2% अप्रैल 2026