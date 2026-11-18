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Government Holiday List 2027: सरकार ने साल 2027 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है।

Central Government Holiday List 2027: नया साल आने में अभी समय है, लेकिन अगर आप 2027 में घूमने जाने, घर जाने या लंबी छुट्टी की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने साल 2027 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि अगले साल किन-किन तारीखों पर सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे और कर्मचारी अपनी पसंद से कौन सी छुट्टियां ले सकेंगे।

सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस बारे में जुलाई 2026 को आदेश जारी कर दिया था। इसमें दिल्ली और नई दिल्ली के केंद्रीय सरकारी दफ्तरों के लिए 17 अनिवार्य छुट्टियां तय की गई हैं। इसके अलावा कर्मचारियों को निर्बंधित छुट्टियों की लिस्ट में से अपनी पसंद की दो छुट्टियां चुनने का मौका भी मिलेगा। हालांकि, यह छुट्टियों का कैलेंडर सीधे तौर पर प्राइवेट कंपनियों पर लागू नहीं होगा। प्राइवेट कंपनियां अपने नियमों और राज्य में लागू छुट्टी संबंधी नियमों के हिसाब से छुट्टियां तय करती हैं।

साल 2027 का छुट्टियों की लिस्ट साल 2027 में 17 दिन सरकारी ऑफिस में छुट्टी रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी कैलेंडर के मुताबिक दिल्ली और नई दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में अगले साल इन 17 मौकों पर छुट्टी रहेगी।

- 26 जनवरी, मंगलवार – गणतंत्र दिवस

- 10 मार्च, बुधवार – ईद-उल-फितर

- 23 मार्च, मंगलवार – होली

- 26 मार्च, शुक्रवार – गुड फ्राइडे

- 15 अप्रैल, गुरुवार – राम नवमी

- 19 अप्रैल, सोमवार – महावीर जयंती

- 17 मई, सोमवार – बकरीद

- 20 मई, गुरुवार – बुद्ध पूर्णिमा

- 16 जून, बुधवार – मुहर्रम

- 15 अगस्त, रविवार – स्वतंत्रता दिवस और मिलाद-उन-नबी

- 25 अगस्त, बुधवार – जन्माष्टमी

- 2 अक्टूबर, शनिवार – महात्मा गांधी जयंती

- 9 अक्टूबर, शनिवार – दशहरा

- 29 अक्टूबर, शुक्रवार – दिवाली

- 14 नवंबर, रविवार – गुरु नानक जयंती

- 25 दिसंबर, शनिवार – क्रिसमस

इनमें से कुछ त्योहारों की तारीख चांद दिखने पर निर्भर करती है। इसलिए ईद, बकरीद और मुहर्रम की तारीखों में बदलाव हो सकता है।

अपनी पसंद से दो छुट्टियां भी ले सकेंगे कर्मचारी अनिवार्य छुट्टियों के अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कुछ और छुट्टियां चुनने का मौका भी दिया गया है। इन्हें निर्बंधित छुट्टियां (Restricted Holidays) कहा जाता है। कर्मचारी इस लिस्ट में से अपनी पसंद के किन्हीं दो दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। इसमें अलग-अलग धर्मों और राज्यों के त्योहार शामिल किए गए हैं।

2027 की कुछ प्रमुख निर्बंधित छुट्टियों की लिस्ट

- 1 जनवरी, शुक्रवार – नए साल का पहला दिन

- 14 जनवरी, गुरुवार – मकर संक्रांति और माघ बिहू

- 15 जनवरी, शुक्रवार – पोंगल और गुरु गोविंद सिंह जयंती

- 11 फरवरी, गुरुवार – वसंत पंचमी

- 6 मार्च, शनिवार – महाशिवरात्रि

- 22 मार्च, सोमवार – होलिका दहन और डोलयात्रा

- 28 मार्च, रविवार – ईस्टर

- 7 अप्रैल, बुधवार – गुड़ी पड़वा, उगादी, चैत्र शुक्लादि और चेती चंद

- 14 अप्रैल, बुधवार – बैसाखी, विशु और मेषादी

- 5 जुलाई, सोमवार – रथ यात्रा

- 17 अगस्त, मंगलवार – रक्षाबंधन

- 4 सितंबर, शनिवार – गणेश चतुर्थी

- 12 सितंबर, रविवार – ओणम

- 6 से 8 अक्टूबर – दशहरा से जुड़े त्योहार

- 18 अक्टूबर, सोमवार – करवा चौथ

- 28 अक्टूबर, गुरुवार – नरक चतुर्दशी

- 30 अक्टूबर, शनिवार – गोवर्धन पूजा

- 31 अक्टूबर, रविवार – भाई दूज

- 4 नवंबर, गुरुवार – छठ पूजा

- 24 दिसंबर, शुक्रवार – क्रिसमस ईव

निर्बंधित छुट्टियों की पूरी लिस्ट में 32 मौके शामिल हैं। कर्मचारी इनमें से अपनी पसंद की दो छुट्टियां चुन सकते हैं। छुट्टी लेने से पहले उन्हें अपने दफ्तर के नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।

दिल्ली के बाहर सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या है नियम? दिल्ली और नई दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में मौजूद केंद्र सरकार के दफ्तरों के लिए छुट्टियों के नियम थोड़े अलग हैं। इन दफ्तरों में 14 छुट्टियां सभी के लिए अनिवार्य रहेंगी। इनमें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस, दशहरा, दिवाली, गुड फ्राइडे, गुरु नानक जयंती, ईद-उल-फितर, बकरीद, महावीर जयंती, मुहर्रम और मिलाद-उन-नबी शामिल हैं।

इसके अलावा कर्मचारियों को तीन और छुट्टियां मिलेंगी। इनका फैसला राज्य स्तर पर बनी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियां करेंगी। ये समितियां 12 विकल्पों में से तीन छुट्टियां चुनेंगी। इस तरह एक राज्य में मौजूद केंद्रीय सरकारी दफ्तरों के लिए चुनी गई छुट्टियों की लिस्ट एक जैसी रहेगी।