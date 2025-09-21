केंद्रीय कर्मचारियों को 10 दिन के भीतर करना होगा यह काम, वित्त मंत्रालय की अपील

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि UPS में निवेश पर टैक्स लाभ NPS के समान होंगे, जैसा कि इनकम टैक्स नियम, 1961 के तहत दिया जाता है। इससे UPS चुनने वाले कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी और टैक्स लाभ का पूरा फायदा मिलेगा।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यह महीना बेहद खास है। दरअसल, उन्हें 30 सितंबर तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होने का विकल्प चुनना होगा। बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने अपील केंद्रीय कर्मचारियों से अपील की है कि वे 30 सितंबर की अंतिम तिथि से पहले ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होने का विकल्प चुन लें, ताकि उनके अनुरोधों की समय पर प्रोसेसिंग हो सके।

क्या है डिटेल 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने UPS को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में लागू किया है। UPS कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन भुगतान उपलब्ध कराएगा। मंत्रालय ने कहा कि UPS का विकल्प चुनने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है। यह सुविधा पात्र कर्मचारी और NPS के तहत रिटायर हो चुके कर्मचारी भी ले सकते हैं।

मंत्रालय के अनुसार, “सभी पात्र कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अंतिम तिथि से पहले ही अपना विकल्प चुनें, ताकि आखिरी समय में किसी भी तरह की दिक्कत न हो और उनके अनुरोध समय पर प्रोसेस किए जा सकें। जो कर्मचारी NPS में बने रहना चुनेंगे, वे इस तारीख के बाद UPS का विकल्प नहीं चुन पाएंगे।”

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर बड़ा अपडेट 20 जुलाई तक करीब 31,555 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी UPS को चुन चुके हैं। इस योजना में नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तय की गई है। वहीं, वित्त मंत्रालय ने 25 अगस्त को एक बड़ा बदलाव करते हुए घोषणा की कि UPS से NPS में जाने के लिए वन-टाइम, वन-वे स्विच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्रालय ने कहा— “यह निर्णय लिया गया है कि UPS चुन चुके सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को UPS से NPS में लौटने की एक बार की सुविधा दी जाएगी।”

यह सुविधा कर्मचारी केवल निम्न शर्तों पर ले सकते हैं: सुपरएनुएशन (सेवानिवृत्ति आयु) से कम से कम 1 वर्ष पहले तक। या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के मामले में अनुमानित सेवानिवृत्ति तिथि से 3 महीने पहले तक। इस तरह, कर्मचारियों को UPS चुनने के साथ ही यह लचीलापन भी दिया गया है कि वे जरूरत पड़ने पर NPS में वापस जा सकें।

UPS के तहत रिटायरमेंट और टैक्स लाभ भी उपलब्ध सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत कर्मचारियों को ‘रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी’ का लाभ भी उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। इसके अलावा, जो सरकारी कर्मचारी NPS के तहत UPS चुनते हैं, वे निम्न परिस्थितियों में CCS (पेंशन) रूल, 2021 या CCS (असाधारण पेंशन) Rules, 2023 के लाभ भी ले सकेंगे:

• सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाए।

• कर्मचारी को अमान्य या विकलांग होने के आधार पर सेवा से मुक्त किया जाए।