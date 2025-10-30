Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़central employees 25 lakh rs gratuity rules modi govt issues clarification on who is eligible
ग्रेच्युटी पर मोदी सरकार का स्पष्टीकरण, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

ग्रेच्युटी पर मोदी सरकार का स्पष्टीकरण, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

संक्षेप: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई। यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) मूल वेतन के 50% तक पहुंचने के बाद लिया गया।

Thu, 30 Oct 2025 04:33 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक आदेश के जरिए स्पष्ट किया है कि किन केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो लोक सेवक जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी भुगतान) नियम, 2021 के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अधिकतम 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलेगी। इसका मतलब है कि यह बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा सभी संस्थानों या कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

क्य है DoPPW के आदेश में?

DoPPW के आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 और केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के तहत आने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए नोडल विभाग है। विभाग ने स्पष्ट किया कि ये नियम सोसाइटियों, बैंकों, बंदरगाह ट्रस्टों, आरबीआई, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों आदि पर लागू नहीं होंगे। विभाग ने आगे कहा कि इस विषय पर कोई भी प्रश्न, जिसमें यह भी शामिल है कि ऐसे संगठन किन नियमों के तहत शासित होते हैं, संबंधित संगठन/संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से पूछा जाना चाहिए।

कब लिया गया था फैसला?

केंद्र सरकार ने 30 मई को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई। यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) मूल वेतन के 50% तक पहुंचने के बाद लिया गया। नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के 50% तक डीए पहुंचने पर सभी भत्तों में 25% की वृद्धि होती है। नियमों के अनुरूप, केंद्र ने विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी के साथ-साथ सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी सीमा में संशोधन की भी घोषणा की।

25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी के लिए कौन पात्र है?

वे सिविल सेवक जो केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारी हैं और सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी भुगतान) नियम, 2021 के अधीन हैं।

