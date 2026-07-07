RBI ने बदली अपनी रणनीति, तिजोरी में लगातार बढ़ रहा सोना

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ोतरी की वजह से देश के आधिकारिक स्वर्ण भंडार का मूल्य बढ़कर 115.8 अरब डॉलर (करीब 9.9 लाख करोड़ रुपये) पहुंच गया है। पिछले छह महीनों में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 17% रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में 12 प्रतिशत थी। यह बढ़ोतरी सोने की कीमत बढ़ने और पारंपरिक विदेशी मुद्राओं के अलावा दूसरे तरह के रिजर्व एसेट्स (जैसे सोना) को अपनाने की वजह से हुई है। बता दें कि सोने की कीमत 2024 की शुरुआत में लगभग $2,000 प्रति औंस से बढ़कर 2026 में $4,000 प्रति औंस से ज्यादा हो गई है।

रूस-यूक्रेन जंग की वजह से बदले हालात जानकार बताते हैं कि फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले के बाद यह बदलाव तेजी से हुआ। कई केंद्रीय बैंकों को जियो-पॉलिटिक्स के हालात की वजह से अपनी रिजर्व मैनेजमेंट रणनीतियों पर फिर से विचार करना पड़ा। आंकड़े बताते हैं कि युद्ध के बाद खरीदारी में तेजी आई। सबसे ज्यादा तेजी से खरीदारी यूरोप में हुई। सिर्फ पोलैंड ने दो अलग-अलग चरणों में खरीदारी की।

पोलैंड के गोल्ड रिजर्व में उछाल पहला चरण कोविड-19 महामारी के दौरान आया, जब उनकी होल्डिंग 2019 की पहली तिमाही में 128.6 टन से बढ़कर 2020 की पहली तिमाही में 228.7 टन हो गई। लगभग तीन साल तक इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद, यूक्रेन और रूस के बीच जंग की वजह से पोलैंड ने खरीदारी का दूसरा प्रोग्राम शुरू किया। 2023 की पहली तिमाही में पोलैंड की हेल्डिंग 228.7 टन से बढ़कर 2026 की पहली तिमाही में 581.6 टन हो गई। इसका मतलब है कि सिर्फ तीन सालों में लगभग 353 टन की बढ़ोतरी हुई है। चीन ने भी ऐसा ही रास्ता अपनाया है। 2020 और 2022 के बीच अपने आधिकारिक रिजर्व को लगभग 1,948 टन पर स्थिर रखने के बाद चीन ने 2023 में फिर से खरीदारी शुरू की।

भारत भी इसी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। आरबीआई ने पिछले एक दशक में लगातार सोने का भंडार बढ़ाया है। वर्ष 2015 की पहली तिमाही में भारत के पास 557.8 टन सोना था, जो 2026 की पहली तिमाही तक बढ़कर 880.5 टन हो गया। इसका मतलब है कि लगभग 323 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खासतौर पर 2019 के बाद सोने की खरीदारी की रफ्तार और तेज हुई है।