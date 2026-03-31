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इस पब्लिक सेक्टर के बैंक को मिला 296.08 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस, शेयरों पर रखें नजर

Mar 31, 2026 07:46 pm ISTTarun Pratap Singh भाषा
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सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) ने मंगलवार को कहा कि उसे वित्त वर्ष 2024-25 में टैक्स के कम भुगतान को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 296.08 करोड़ रुपये का ‘टैक्स नोटिस डिमांड’ मिला है।

इस पब्लिक सेक्टर के बैंक को मिला 296.08 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस, शेयरों पर रखें नजर

पब्लिक सेक्टर के बैंक के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) ने मंगलवार को कहा कि उसे वित्त वर्ष 2024-25 में टैक्स के कम भुगतान को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 296.08 करोड़ रुपये का ‘टैक्स नोटिस डिमांड’ मिला है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बैंक ने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एसेसमेंट यूनिट ने 28 मार्च, 2026 को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत बैंक को कर देनदारी के रूप में 296.08 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया है।

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फैसलों को चुनौती देगा बैंक

बैंक ने स्पष्ट किया कि वह निर्धारित दिशानिर्देशों के भीतर उचित मंच (जैसे अपीलीय अधिकरण) पर इस आदेश को चुनौती देने की प्रक्रिया में है। बैंक का मानना है कि आयकर विभाग ने जिन खर्चों या दावों को अमान्य किया है, उनके खिलाफ उसके पास ठोस तथ्यात्मक और कानूनी आधार मौजूद हैं।

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सेंट्रल बैंक ने उम्मीद जताई है कि पिछले आदेशों और कानूनी मिसालों को देखते हुए उसे इस मामले में राहत मिलेगी और पूरी टैक्स मांग समाप्त हो जाएगी। बैंक ने यह भी कहा कि इस नोटिस का उसकी वित्तीय स्थिति, ऑपरेशन्स या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

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कल फोकस में रहेंगे बैंक के शेयर

सोमवार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 4.38 प्रतिशत की गिरावट के बाद 31.45 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 26 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। दो साल में इस सरकारी बैंक के शेयरों का भाव 47 प्रतिशत गिरा है। बता दें, 5 साल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों की कीमतों में 93 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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