8वें वेतन आयोग में दोगुनी होगी कर्मचारियों की सैलरी! क्या है कैलकुलेशन - समझें

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजनना प्रकाश देसाई को आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे अगले 18 महीनों में सरकार को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं और उसी के साथ तय किया जाता है 'फिटमेंट फैक्टर', जो कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन और पेंशन में संशोधन का आधार बनता है।

क्या है फिटमेंट फैक्टर और कैसे तय होता है? 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, यह अभी तय नहीं हुआ है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयीज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के अनुसार, किसी कर्मचारी के पुराने वेतन आयोग के बेसिक पे को नए आयोग के फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है। यही उसकी नई बेसिक सैलरी बनती है।

उदाहरण: अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक वेतन ₹35,000 है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.11 तय होता है, तो नया बेसिक वेतन होगा — ₹35,000 × 2.11 = ₹73,850।

नेक्सडिग्म के डायरेक्टर रमाचंद्रन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जब बेसिक वेतन बढ़ता है, तो उससे जुड़े अन्य भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता (HRA) अपने आप बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक वेतन का प्रतिशत होते हैं। जबकि फिक्स्ड अलाउंसेस, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आमतौर पर कुछ महीनों बाद संशोधित किए जाते हैं।

क्या डीए का फिटमेंट फैक्टर से संबंध है? पटेल के अनुसार, डीए (DA) का फिटमेंट फैक्टर से सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर मौजूदा डीए 58% है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होते समय यह बढ़कर 70% हो जाता है, तो उसके ऊपर सरकार ग्रोथ फैक्टर जोड़ती है, जो पिछली बार 24% था। इसके साथ फैमिली यूनिट्स को भी ध्यान में रखा जाता है, जो पिछली बार 3 थीं, इस बार 4 मानी जा सकती हैं। ऐसे में फिटमेंट फैक्टर में लगभग 13% अतिरिक्त वृद्धि की संभावना बनती है। इस तरह, फिटमेंट फैक्टर कई तत्वों का मिश्रण होता है- डीए दर, महंगाई दर, फैमिली यूनिट्स और ग्रोथ फैक्टर आदि।

क्या वेतन दोगुना हो जाएगा? पटेल कहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर का सीधा असर बेसिक सैलरी और एचआरए पर पड़ता है। हालांकि, नए वेतन आयोग के लागू होने पर डीए शून्य (0%) से शुरू होता है, इसलिए कुल मिलाकर कर्मचारियों का वेतन 20-25% तक बढ़ सकता है, दोगुना नहीं।

क्या सभी कर्मचारियों के लिए समान फिटमेंट फैक्टर रहेगा? कृष्णमूर्ति बताते हैं कि 7वें वेतन आयोग में सभी कर्मचारियों के लिए समान फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया गया था। 8वें वेतन आयोग में भी सरलता के लिए यही नीति रखी जा सकती है। हालांकि, पटेल के अनुसार, निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर थोड़ा अधिक रखा जा सकता है ताकि वेतन असमानता को कम किया जा सके। वहीं उच्च स्तर के कर्मचारियों के लिए यह थोड़ा कम रह सकता है। साथ ही, आयोग कुछ पे लेवल्स को मर्ज करने का सुझाव भी दे सकता है ताकि पे मेट्रिक्स को सरल बनाया जा सके। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 18 पे स्केल निर्धारित हैं।

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 हुआ तो क्या होगा? अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे ₹50,000 है और 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय होता है, तो नई बेसिक सैलरी होगी- ₹50,000 × 2.0 = ₹1,00,000। इसके बाद डीए, एचआरए और अन्य भत्ते इस नए बेसिक के आधार पर दोबारा तय किए जाएंगे।