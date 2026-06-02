घर बनाना होगा महंगा! जून में फिर बढ़ सकते हैं सीमेंट के दाम, प्रति बैग इतने रुपये की बढ़ोतरी?

ब्रोकरेज फर्म नोमुरा (Nomura) के अनुसार बढ़ती ईंधन, परिवहन और अन्य इनपुट लागतों के दबाव के चलते सीमेंट कंपनियां जून में एक बार फिर कीमतें बढ़ा सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, औसतन ₹5 से लेकर ₹15 तक प्रति बैग कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे घर बनाने और निर्माण परियोजनाओं की लागत बढ़ सकती है।

अगर आप घर बनाने, मकान की मरम्मत कराने या किसी निर्माण परियोजना की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। जी हां, क्योंकि देशभर में सीमेंट की कीमतों में जून महीने के दौरान एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती लागत और कच्चे माल की कीमतों में उछाल के कारण सीमेंट कंपनियां कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। ब्रोकरेज फर्म नोमुरा (Nomura) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग की लागत लगातार बढ़ रही है और कंपनियों के लिए मुनाफा बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में कीमतों में नई बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है।

cnbctv18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विभिन्न क्षेत्रों से मिले डीलर फीडबैक से संकेत मिल रहे हैं कि जून में सीमेंट की कीमतों में औसतन ₹5 प्रति बैग की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में यह वृद्धि इससे भी ज्यादा हो सकती है। खासकर पश्चिमी भारत में कई सीमेंट कंपनियों ने पहले ही जून के लिए लगभग ₹15 प्रति बैग की कीमत बढ़ाने की घोषणा कर दी है। वहीं, उत्तर भारत में भी करीब ₹10 प्रति बैग की बढ़ोतरी की चर्चा चल रही है।

एक्सपर्ट का कहना है कि सीमेंट उद्योग इस समय बढ़ती ईंधन लागत, परिवहन खर्च और अन्य इनपुट लागतों के दबाव का सामना कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में कंपनियों ने लागत को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अब मार्जिन पर दबाव बढ़ने लगा है। यही कारण है कि कंपनियां अपने लाभ को सुरक्षित रखने के लिए कीमतों में संशोधन करने पर मजबूर हो रही हैं।

हालांकि, पूरे देश में मांग की स्थिति एक जैसी नहीं है। नोमुरा (Nomura) के अनुसार दक्षिण और पूर्वी भारत में सीमेंट की मांग अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई है। इन क्षेत्रों में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों की गति उम्मीद से कम है। इसके विपरीत, मध्य भारत में मांग स्थिर बनी हुई है, जिससे वहां बाजार संतुलित नजर आ रहा है। पश्चिमी और उत्तरी भारत में निर्माण गतिविधियों में सुधार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कंपनियां वहां कीमतें बढ़ाने में अधिक सहज महसूस कर रही हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ कंपनियों को जून तिमाही में पहले से खरीदे गए सस्ते ईंधन का फायदा मिल सकता है, जिससे उनकी लागत अपेक्षाकृत कम रहेगी। हालांकि, यह लाभ सभी कंपनियों को नहीं मिलेगा, इसलिए विभिन्न कंपनियों के मुनाफे में अंतर देखने को मिल सकता है।

निवेशकों के लिए भी यह क्षेत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। नोमुरा (Nomura) ने सीमेंट सेक्टर में डालमिया भारत (Dalmia Bharat), ACC, अंबुजा सीमेंट (Ambuja Cements), श्री सीमेंट (Shree Cement), रामको सीमेंट (Ramco Cements) और Nuvoco Vistas जैसी कंपनियों को पसंदीदा विकल्पों में शामिल किया है। वहीं बाजार विश्लेषकों के अनुसार अल्ट्राटेक सीमेंट (UltraTech Cement) और अंबुजा सीमेंट (Ambuja Cement) को निवेशकों का मजबूत समर्थन मिल रहा है।