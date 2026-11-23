प्रीमियम भाव पर अपने शेयर खरीदेगी दिग्गज कंपनी, ₹700 करोड़ के बायबैक का ऐलान
मुख्य बातें
- डालमिया भारत ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने 700 करोड़ रुपये तक के शेयर बायबैक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है
- बता दें कि वर्ष 1939 में स्थापित डालमिया भारत देश की चौथी सबसे बड़ी सीमेंट विनिर्माता कंपनी है
Dalmia Bharat share buyback: सीमेंट कंपनी डालमिया भारत ने सोमवार को कहा कि उसके निदेशक मंडल ने 700 करोड़ रुपये तक के शेयर बायबैक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कंपनी अपने निवेशकों से प्रीमियम भाव पर शेयर को खरीदेगी। बता दें कि शेयर बायबैक के तहत कंपनी बाजार में मौजूद अपने ही शेयरों को अपने मौजूदा शेयरधारकों से वापस खरीद लेती है। इससे ओपन मार्केट में कंपनी के शेयरों की कुल संख्या कम हो जाती है।
डालमिया भारत के शेयर बायबैक की डिटेल?
डालमिया भारत ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वह अधिकतम 37.83 लाख शेयरों की पुनर्खरीद यानी बायबैक करेगी। यह उसकी मौजूदा चुकता इक्विटी पूंजी का 2.02 प्रतिशत है। बायबैक के लिए प्रति शेयर अधिकतम 1,850 रुपये का भाव तय किया गया है। यह सोमवार को बीएसई पर कंपनी के शेयर के 1,550.95 रुपये के भाव से करीब 19.3 प्रतिशत अधिक है।
क्या कहा कंपनी ने?
डालमिया भारत ने कहा कि यह बायबैक मौजूदा शेयरधारकों और लाभकारी मालिकों से की जाएगी। इस प्रक्रिया में प्रवर्तकों, प्रवर्तक समूह के सदस्यों और कंपनी पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा।
डालमिया भारत ने कहा, "बायबैक के अधिकतम आकार का कम-से-कम 75 प्रतिशत यानी 525 करोड़ रुपये शेयरों की बायबैक पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा, बायबैक शुरू होने से 66 कारोबारी दिनों की अवधि के शुरुआती आधे हिस्से में कम-से-कम 280 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।"
सितंबर तिमाही के नतीजे
चालू वित्त वर्ष 2026-27 की सितंबर तिमाही में डालमिया भारत को 205 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 239 करोड़ रुपये का मुनाफा अर्जित किया था। सितंबर तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 4.27 प्रतिशत बढ़कर 3563 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 3417 करोड़ रुपये था। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 200 प्रतिशत अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया था। इसके तहत दो रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर चार रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।
कंपनी के बारे में
वर्ष 1939 में स्थापित डालमिया भारत देश की चौथी सबसे बड़ी सीमेंट विनिर्माता कंपनी है। सितंबर, 2026 तक उसकी वार्षिक सीमेंट उत्पादन क्षमता 5.47 करोड़ टन थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027-28 तक अपनी सीमेंट उत्पादन क्षमता सालाना 7.5 करोड़ टन करने की योजना बनाई है। कंपनी 12 राज्यों में कारोबार करती है और दक्षिण, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के बाजारों में उसकी मजबूत मौजूदगी है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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