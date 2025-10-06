ceigall india bags rs 712 crore solar project scrambles to buy shares कंपनी को मिला ₹712 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट, शेयर खरीदने को मची लूट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़ceigall india bags rs 712 crore solar project scrambles to buy shares

कंपनी को मिला ₹712 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट, शेयर खरीदने को मची लूट

सीगल इंडिया के शेयर खरीदने के लिए आज निवेशक टूट पड़े हैं। 712 करोड़ रुपये के सोलर प्रोजेक्ट मिलने की खबर के चलते इसके शेयरों की मांग बढ़ गई और शेयर ने इंट्राडे में 5 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹273.70 प्रति शेयर का उच्चस्तर छुआ।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 11:00 AM
share Share
Follow Us on
कंपनी को मिला ₹712 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट, शेयर खरीदने को मची लूट

Ceigall India Share Price: सीगल इंडिया के शेयर खरीदने के लिए आज निवेशक टूट पड़े हैं। 712 करोड़ रुपये के सोलर प्रोजेक्ट मिलने की खबर के चलते इसके शेयरों की मांग बढ़ गई और शेयर ने इंट्राडे में 5 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹273.70 प्रति शेयर का उच्चस्तर छुआ। सुबह 10:00 बजे तक, सीगल इंडिया के शेयर ₹267.25 प्रति शेयर के भाव पर 2.53 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। इसकी तुलना में, BSE सेंसेक्स 81,399.04 अंकों पर 0.24 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ चल रहा था।

आखिर क्यों बढ़ा शेयर भाव आज?

सीगल इंडिया के शेयरों में आज की बढ़त का कारण कंपनी को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से 2 अक्टूबर, 2025 की ₹712 करोड़ मूल्य के प्रोजेक्ट का पत्र प्राप्त होना है।

यह अवार्ड सीगल को मुख्यमंत्री सूर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत 190 MW (AC) की कुल क्षमता वाली सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के लिए एक सोलर पावर डेवलपर (SPD) के रूप में नियुक्त करता है। इन परियोजनाओं में महाराष्ट्र के चार जिलों में ग्रिड-जुड़े सोलर पावर प्लांट स्थापित करना शामिल होगा।

बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक एक एक्सचेंज फाइलिंग में, सीगल इंडिया ने कहा, "हमें आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि कंपनी को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से मुख्यमंत्री सूर कृषि वाहिनी योजना 2.0 स्कीम के तहत 190 MW (AC) की कुल क्षमता वाली सोलर फोटोवोल्टिक पावर जेनरेटिंग स्टेशनों के लिए एक सोलर पावर डेवलपर (SPD) के रूप में 2 अक्टूबर, 2025 की एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य के 4 जिलों में ग्रिड-जुड़ी सोलर पावर परियोजनाएं स्थापित करना है।"

अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 18 महीने का समय लगेगा, और इसके बाद इसकी परिचालन अवधि 25 वर्ष की होगी। इस परियोजना की लागत ₹712.16 करोड़ (जीएसटी सहित) है।

सीगल इंडिया के वित्तीय नतीजे

सीगल इंडिया के ऑपरेशनल रेवेन्यू में पहली तिमाही में पिछले वर्ष की समान अवधि Q1FY25 के ₹803.8 करोड़ की तुलना में 4.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होकर ₹838.2 करोड़ हो गया। ईबीआईटीडीए ₹109.1 करोड़ पर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के ₹125.5 करोड़ से थोड़ा कम है, जिसके परिणामस्वरूप EBIDTA मार्जिन पिछले वर्ष की समान अवधि के 15.61 प्रतिशत की तुलना में घटकर 13.02 प्रतिशत पर आ गया।

टैक्स के बाद लाभ (PAT) Q1FY26 में घटकर ₹51.3 करोड़ रह गया, जो Q1FY25 में ₹77.9 करोड़ था, जो अधिक राजस्व के बावजूद लाभप्रदता पर पड़ रहे दबाव को दर्शाता है।

क्या करती है कंपनी

सीगल इंडिया एक तेजी से बढ़ने वाली EPC कंपनी है, जो अपने क्षेत्र में सबसे अधिक तीन-वर्षीय राजस्व CAGR और FY24 में 43.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की रिपोर्ट कर रही है। इसने सड़कों और राजमार्गों में EPC, HAM, O&M, और आइटम रेट परियोबंधों सहित 34 परियोजनाओं को पूरा किया है और वर्तमान में EPC, BOT, और HAM सेगमेंट में पुल, फ्लाईओवर, सुरंगें, एक्सप्रेसवे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और मल्टी-लेन हाईवे शामिल हैं।

Stocks Share Market Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।