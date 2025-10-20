Hindustan Hindi News
टायर बनाने वाली कंपनी का शेयर करीब 14% भागा, q2 रिजल्ट से गदगद निवेशक

टायर बनाने वाली कंपनी का शेयर करीब 14% भागा, q2 रिजल्ट से गदगद निवेशक

संक्षेप: बीएसई में CEAT Ltd के शेयर 3730 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 14 प्रतिशत की तेजी के साथ 4251.70 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह सीएट लिमिटेड का 52 वीक हाई है।

Mon, 20 Oct 2025 04:13 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
आज का दिन सीएट लिमिटेड (CEAT Ltd) के नाम भी रहा है। सोमवार को कंपनी के शेयरों का भाव नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे। बीएसई में सीएट लिमिटेड के शेयर 3730 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 14 प्रतिशत की तेजी के साथ 4251.70 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह सीएट लिमिटेड का 52 वीक हाई है। सितंबर तिमाही से गदगद निवेशकों ने सोमवार को जमकर सीएट लिमिटेड के शेयरों की खरीदारी की है। बता दें, मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर सीएट लिमिटेड का शेयर 12.55 प्रतिशत की तेजी के साथ 4201.55 रुपये के लेवल पर था।

नेट प्रॉफिट में 54 प्रतिशत का इजाफा

सीएट लिमिटेड का नेट प्रॉफिट सितंबर तिमाही में 54 प्रतिशत की बढ़त के साथ 186 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 122 करोड़ रुपये रहा है। रेवन्यू की बात करें तो यह साल दर साल आधार पर 12 प्रतिशत बढ़ा है। जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान सीएट लिमिटेड का कुल रेवन्यू 3772.70 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 3304.50 करोड़ रुपये रहा था।

सीएट लिमिटेड का EBITDA सितंबर तिमाही में 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 503.70 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 39 प्रतिशत बढ़ा है।

शेयर बाजार में अच्छा दिया है कंपनी ने रिटर्न

6 महीने में सीएट लिमिटेड का शेयर 39 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं, एक साल में टायर बनाने वाली इस कंपनी के शेयरों का भाव 41 प्रतिशत चढ़ा है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 2322.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 16995.31 करोड़ रुपये का है।

सीएट लिमिटेड के शेयर अगस्त के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

