आज से बंद हो जाएगा आपका CCTV कैमरा? सरकार ने इस कारण बदले नियम, जानकर चौंक जाएंगे

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से CCTV कैमरों के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत हर इंटरनेट-कनेक्टेड कैमरे को STQC से अप्रूवल लेना जरूरी होगा। इसका उद्देश्य देश में साइबर सिक्योरिटी और डेटा सुरक्षा को मजबूत करना है। आइए जानते हैं कि क्या पहले से लगे CCTV कैमरे बंद हो जाएंगे?

अगर आपने अपने घर या दुकान में CCTV कैमरा लगा रखा है, तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए नियम को लेकर आपके मन में भी सवाल होगा कि क्या आपका कैमरा बंद हो जाएगा? जवाब है नहीं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत सरकार अब इंटरनेट से जुड़े CCTV कैमरों पर सख्ती बढ़ाने जा रही है। 1 अप्रैल से हर CCTV डिवाइस को STQC (Standardisation Testing and Quality Certification) से क्लियरेंस लेना जरूरी होगा। यह सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) के तहत काम करता है।

STQC क्लियरेंस लेने के बाद CCTV के बारे में पूरा पता चल सकेगा। इसका मतलब है कि अब कोई भी कंपनी भारत में CCTV कैमरा बेचने से पहले यह बताएगी कि कैमरे में कौन-सा प्रोसेसर (SoC) लगा है? हार्डवेयर कहां बना है? डेटा कितना सुरक्षित है? कैमरा हैक या नहीं? रिमोट एक्सेस से कितना सुरक्षित है? इसके अलावा भी कई मानक हैं, जिन पर CCTV के साथ इसको बनाने वाली कंपनी को भी खरा उतरने पड़ेगा।

किन कंपनियों पर असर?

इस नियम का सबसे ज्यादा असर चीन की बड़ी कंपनियों पर पड़ेगा, जैसे Hikvision, Dahua टेक्नोलॉजी और TP-लिंक। ये कंपनियां अब बिना टेस्टिंग और अप्रूवल के भारत में अपने CCTV कैमरे नहीं बेच पाएंगी।

क्या आपका पुराना CCTV बंद हो जाएगा? बिलकुल नहीं! अगर आपने पहले से CCTV लगा रखा है, तो आपका कैमरा जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। सरकार उसे बंद या जब्त नहीं करेगी लेकिन ध्यान रखें कि भविष्य में software updates या सर्विस में दिक्कत आ सकती हैं। कुछ फीचर्स सीमित हो सकते हैं।

क्या CCTV महंगे होंगे?

हां, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि कंपनियों को अब टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पर ज्यादा खर्च करना होगा। मार्केट में विकल्प कम हो सकते हैं। हालांकि, अच्छी बात यह है कि भारतीय कंपनियां जैसे CP Plus, Prama, Matrix, Sparsh अब तेजी से आगे आ रही हैं और मार्केट का बड़ा हिस्सा संभाल रही हैं।

सरकार ने यह कदम क्यों उठाया?

यह फैसला नेशनल सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी को ध्यान में रखकर लिया गया है। इंटरनेट से जुड़े कैमरे अगर सुरक्षित नहीं हों, तो हैकिंग और डेटा लीक का खतरा बढ़ सकता है, जो देश के लिए भी खतरा बन सकता है।