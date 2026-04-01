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आज से बंद हो जाएगा आपका CCTV कैमरा? सरकार ने इस कारण बदले नियम, जानकर चौंक जाएंगे

Apr 01, 2026 01:31 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से CCTV कैमरों के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत हर इंटरनेट-कनेक्टेड कैमरे को STQC से अप्रूवल लेना जरूरी होगा। इसका उद्देश्य देश में साइबर सिक्योरिटी और डेटा सुरक्षा को मजबूत करना है। आइए जानते हैं कि क्या पहले से लगे CCTV कैमरे बंद हो जाएंगे?

आज से बंद हो जाएगा आपका CCTV कैमरा? सरकार ने इस कारण बदले नियम, जानकर चौंक जाएंगे

अगर आपने अपने घर या दुकान में CCTV कैमरा लगा रखा है, तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए नियम को लेकर आपके मन में भी सवाल होगा कि क्या आपका कैमरा बंद हो जाएगा? जवाब है नहीं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत सरकार अब इंटरनेट से जुड़े CCTV कैमरों पर सख्ती बढ़ाने जा रही है। 1 अप्रैल से हर CCTV डिवाइस को STQC (Standardisation Testing and Quality Certification) से क्लियरेंस लेना जरूरी होगा। यह सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) के तहत काम करता है।

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STQC क्लियरेंस लेने के बाद CCTV के बारे में पूरा पता चल सकेगा। इसका मतलब है कि अब कोई भी कंपनी भारत में CCTV कैमरा बेचने से पहले यह बताएगी कि कैमरे में कौन-सा प्रोसेसर (SoC) लगा है? हार्डवेयर कहां बना है? डेटा कितना सुरक्षित है? कैमरा हैक या नहीं? रिमोट एक्सेस से कितना सुरक्षित है? इसके अलावा भी कई मानक हैं, जिन पर CCTV के साथ इसको बनाने वाली कंपनी को भी खरा उतरने पड़ेगा।

किन कंपनियों पर असर?

इस नियम का सबसे ज्यादा असर चीन की बड़ी कंपनियों पर पड़ेगा, जैसे Hikvision, Dahua टेक्नोलॉजी और TP-लिंक। ये कंपनियां अब बिना टेस्टिंग और अप्रूवल के भारत में अपने CCTV कैमरे नहीं बेच पाएंगी।

क्या आपका पुराना CCTV बंद हो जाएगा?

बिलकुल नहीं! अगर आपने पहले से CCTV लगा रखा है, तो आपका कैमरा जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। सरकार उसे बंद या जब्त नहीं करेगी लेकिन ध्यान रखें कि भविष्य में software updates या सर्विस में दिक्कत आ सकती हैं। कुछ फीचर्स सीमित हो सकते हैं।

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क्या CCTV महंगे होंगे?

हां, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि कंपनियों को अब टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पर ज्यादा खर्च करना होगा। मार्केट में विकल्प कम हो सकते हैं। हालांकि, अच्छी बात यह है कि भारतीय कंपनियां जैसे CP Plus, Prama, Matrix, Sparsh अब तेजी से आगे आ रही हैं और मार्केट का बड़ा हिस्सा संभाल रही हैं।

सरकार ने यह कदम क्यों उठाया?

यह फैसला नेशनल सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी को ध्यान में रखकर लिया गया है। इंटरनेट से जुड़े कैमरे अगर सुरक्षित नहीं हों, तो हैकिंग और डेटा लीक का खतरा बढ़ सकता है, जो देश के लिए भी खतरा बन सकता है।

नए CCTV नियम से आपका पुराना कैमरा बंद नहीं होगा, लेकिन आगे से जो भी नया कैमरा खरीदेंगे, वह ज्यादा सुरक्षित और टेस्टेड होगा। अब सस्ता नहीं, सिक्योर CCTV खरीदना ज्यादा जरूरी हो गया है।

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Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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