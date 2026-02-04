Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़CCI orders probe against largest airline IndiGo for unfair business practices share in focus
इंडिगो पर CCI का एक्शन, गलत कारोबारी तरीकों के लिए जांच के दिए आदेश

संक्षेप:

एयरलाइन कंपनी इंडिगो की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने गलत कारोबारी तरीकों के लिए इंडिगो के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। 17 जनवरी को डीजीसीए ने परिचालन में खामियों के लिए इंडिगो पर 22.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

Feb 04, 2026 07:10 pm IST
IndiGo share price: प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज एयरलाइन कंपनी इंडिगो की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने गलत कारोबारी तरीकों के लिए इंडिगो के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि दिसंबर महीने में इंडिगो ने हजारों उड़ानें रद्द कर उच्च मांग के दौर में उपभोक्ताओं की हवाई यात्रा तक पहुंच को प्रभावी रूप से सीमित किया। इस खबर के बीच गुरुवार को इंडिगो के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि बुधवार को इंडिगो एयरलाइन के शेयर 4963.90 रुपये पर बंद हुए।

डीजीसीए ने लगाया था जुर्माना

17 जनवरी को डीजीसीए ने परिचालन में खामियों के लिए इंडिगो पर 22.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एलबर्स को चेतावनी भी दी थी। नियामक ने एयरलाइन को 50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने का भी निर्देश दिया है।

दिसंबर में खड़ा हुआ संकट

बता दें कि दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह में इंडिगो ने हजारों की संख्या में उड़ानें रद्द कीं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में उड़ानों में देरी भी हुई। पायलटों की ड्यूटी संबंधी नये नियमों के अनुरूप रोस्टर प्रबंध न कर पाने के कारण यह संकट पैदा हुआ था। इस कारण, इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी में चार प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई और यह नवंबर के 63.6 प्रतिशत से घटकर 59.6 प्रतिशत रह गई। इस गिरावट के बाद भी आधे से अधिक बाजार पर उसका कब्जा रहा।

18.81 लाख यात्री प्रभावित

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) आंकड़ों के मुताबिक इंडिगो और दूसरी एयरलाइन कंपनियों की रद्द उड़ानों और उड़ानों में देरी से दिसंबर में 18.81 लाख यात्री प्रभावित हुए। यात्रियों को मुआवजा देने और अन्य सुविधाओं पर विमान सेवा कंपनियों ने 28.78 करोड़ रुपये की राशि खर्च की।

आंकडों के अनुसार, दिसंबर में रद्द उड़ानों से 10,46,552 यात्री और उड़ानों में दो घंटे से अधिक की देरी से 8,34,453 यात्री प्रभावित हुए। हर रोज 2,300 के करीब उड़ानों का संचालन करने वाली इंडिगो की दिसंबर में 9.65 प्रतिशत उड़ानें रद्द रहीं जिससे 9,82,072 यात्री प्रभावित हुए। इन यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों में जगह दी गई या रिफंड दिया गया जिस पर कंपनी ने 22.75 करोड़ रुपये खर्च किए।

