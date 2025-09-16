cci clears jsw paints acquisition of up to 75 percent stake in akzo nobel india check detail JSW पेंट्स की झोली में आएगी यह कंपनी, CCI की मंजूरी, ₹12915 करोड़ की है डील, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़cci clears jsw paints acquisition of up to 75 percent stake in akzo nobel india check detail

JSW पेंट्स की झोली में आएगी यह कंपनी, CCI की मंजूरी, ₹12915 करोड़ की है डील

सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली JSW पेंट्स ने जून में घोषणा की थी कि वह एक्जो नोबेल इंडिया में 74.76% हिस्सेदारी के लिए 8,986 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। आपको बता दें कि JSW पेंट्स 23 अरब डॉलर के आकार वाले JSW ग्रुप का हिस्सा है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 08:32 PM
share Share
Follow Us on
JSW पेंट्स की झोली में आएगी यह कंपनी, CCI की मंजूरी, ₹12915 करोड़ की है डील

JSW Paints gets CCI nod: भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) ने JSW पेंट्स को नीदरलैंड की पेंट कंपनी एक्जो नोबेल इंडिया में बहुलांश हिस्सेदारी 12,915 करोड़ रुपये में हासिल करने की मंजूरी दे दी। सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली JSW पेंट्स ने जून में घोषणा की थी कि वह एक्जो नोबेल इंडिया में 74.76% हिस्सेदारी के लिए 8,986 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। इसके बाद सार्वजनिक शेयरधारकों से अतिरिक्त 25% हिस्सेदारी खरीदने के लिए खुली पेशकश की जाएगी जिसकी कीमत 3,929.06 करोड़ रुपये तय की गई थी। इस तरह हिस्सेदारी अधिग्रहण का कुल मूल्य 12,915 करोड़ रुपये होगा।

क्या कहा सीसीआई ने?

प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा- सीसीआई एक्जो नोबेल इंडिया में 75% तक शेयरहोल्डिंग का JSW पेंट्स लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण किए जाने की मंजूरी देता है। इस डील के तहत इंडिया पाउडर कोटिंग्स कारोबार और अंतरराष्ट्रीय शोध केंद्र का स्वामित्व एक्जो नोबेल के ही पास रहेगा। JSW पेंट्स ने अन्य समूह कंपनियों के साथ मिलकर शेष 25.24 प्रतिशत शेयर सार्वजनिक से खरीदने के लिए भी खुली पेशकश रखी है।

बीते दिनों जेएसडब्ल्यू पेंट्स के प्रबंध निदेशक पार्थ जिंदल ने इससे पहले दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर सीएनबीसी-टीवी18 को बताया था कि यह डील एक रोमांचक अवसर है। उन्होंने कहा कि कोई विकल्प नहीं है। मुझे एक्जो नोबेल इंडिया के लिए अपना सब कुछ देना होगा।

कंपनी के बारे में

आपको बता दें कि JSW पेंट्स 23 अरब डॉलर के आकार वाले JSW ग्रुप का हिस्सा है। यह समूह इस्पात, सीमेंट, ऊर्जा, वाहन एवं पेंट समेत विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय है। एक्जो नोबेल इंडिया लिमिटेड डच मूल की कंपनी एक्जो नोबेल का हिस्सा है और सजावटी एवं औद्योगिक पेंट के कारोबार में मौजूद है। एक्जो नोबेल इंडिया के शेयर की बात करें तो इसकी रफ्तार सुस्त है। मंगलवार को यह शेयर 3383.20 रुपये पर था।

Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।