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अडानी की झोली में आई यह कंपनी, CCI की मंजूरी के बीच उछला शेयर, आपका है दांव?

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सीसीआई ने अडानी पावर लिमिटेड के हाथों जीवीके एनर्जी लिमिटेड का अधिग्रहण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। खबर ये भी है कि अडानी पावर इस साल अपने विस्तार के लिए लोकल डेट मार्केट से 8,000 करोड़ रुपये (836 मिलियन डॉलर) जुटाने की योजना बना रही है।

अडानी की झोली में आई यह कंपनी, CCI की मंजूरी के बीच उछला शेयर, आपका है दांव?

सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर के शेयर डिमांड में थे। ट्रेडिंग के दौरान यह शेयर करीब 3 पर्सेंट चढ़ गया। शेयर में यह तेजी ऐसे समय आई जब कंपनी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गुड न्यूज दी है। वहीं, फंडरेजिंग की भी खबरें आ रही हैं।

क्या है गुड न्यूज

सीसीआई ने मंगलवार को बिजली कंपनी अडानी पावर लिमिटेड के हाथों जीवीके एनर्जी लिमिटेड का अधिग्रहण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सीसीआई ने कहा कि इस प्रस्तावित सौदे के तहत अडानी पावर, दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत जारी प्रक्रिया के अनुरूप जीवीके एनर्जी की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी और नियंत्रण हासिल करेगी। जीवीके एनर्जी अपनी सब्सिडयरी कंपनी के माध्यम से उत्तराखंड के श्रीनगर में 330 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना का संचालन करती है। बता दें कि अडानी पावर के बिजली उत्पादक प्लांट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु में स्थित हैं। इसके अलावा कंपनी गुजरात में 40 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट भी संचालित करती है।

अडानी पावर फंड जुटाने की तैयारी में

इस बीच, खबर ये भी है कि अडानी पावर इस साल अपने विस्तार के लिए लोकल डेट मार्केट से 8,000 करोड़ रुपये (836 मिलियन डॉलर) जुटाने की योजना बना रही है। ईटी की एक खबर में बताया गया है कि इस फंडरेजिंग में 50 अरब रुपये का सार्वजनिक ऋण और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व वाले लेंडर्स के समूह से लगभग 30 अरब रुपये का लोन शामिल है। इस लोन की अवधि दो से 5 साल तक हो सकती है और कंपनी बड़े घरेलू संस्थानों के साथ द्विपक्षीय सौदों के जरिए 10 साल तक की अवधि के लिए, किस्तों में फंड जुटाने पर भी विचार कर रही है।

अडानी पावर के शेयर का हाल

इन खबरों के बीच अडानी पावर के शेयर की बात करें तो 213.90 रुपये पर है। एक दिन पहले के मुकाबले बुधवार को शेयर 2.05% बढ़कर बंद हुआ। बता दें कि 5 मई को शेयर 234.35 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

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अडानी पावर के तिमाही नतीजे

अडानी पावर लिमिटेड ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। 31 मार्च को समाप्त तिमाही में अडानी पावर लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 64 प्रतिशत से अधिक बढ़कर ₹4,271.40 करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से राजस्व बढ़ने और खर्च कम होने से लाभ बढ़ा है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि पिछले साल की इसी तिमाही में उसका मुनाफा ₹2,599.23 करोड़ रुपये था।

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कंपनी की कुल आय चौथी तिमाही में बढ़कर ₹15,989.09 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्तवर्ष 2024-25 की इसी तिमाही में ₹14,535.60 करोड़ रुपये थी। पूरे वित्तवर्ष 2025-26 के लिए, कंपनी का मुनाफा बढ़कर ₹12,971.08 करोड़ रुपये हो गया जो वित्तवर्ष 2024-25 में ₹12,749.61 करोड़ रुपये था। तिमाही में परिचालन राजस्व 2.93 प्रतिशत बढ़कर ₹14,559.97 करोड़ हो गया, जबकि वित्तवर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में यह ₹14,145.31 करोड़ था।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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