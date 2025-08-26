4 रुपये के शेयर वाली कंपनी खरीदने के लिए अडानी का जोर, CCI की मंजूरी

सीसीआई ने अडानी समूह द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अधिग्रहण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी इस शर्त पर दी गई है कि अगर अडानी समूह दिवाला प्रक्रिया के तहत चल रही बोली में सफल होता है, तो वह कंपनी को खरीद सकता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अडानी समूह द्वारा कर्ज में डूबी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के अधिग्रहण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी इस शर्त पर दी गई है कि अगर अडानी समूह दिवाला प्रक्रिया के तहत चल रही बोली में सफल होता है, तो वह कंपनी को खरीद सकता है। बता दें कि जयप्रकाश एसोसिएट्स के शेयर की कीमत 4 रुपये के स्तर पर है।

क्या कहा सीसीआई ने? सीसीआई की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रस्तावित समझौता अडानी समूह की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) और अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एआईडीपीएल) या समूह की किसी अन्य इकाई द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की 100 प्रतिशत तक शेयरधारिता के अधिग्रहण से संबंधित है। सीसीआई ने कहा कि उसने समूह की कंपनियों द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों से संबंधित उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के बाद, अब किसी भी कंपनी के लिए अपनी समाधान योजना जमा करने से पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी लेना अनिवार्य हो गया है।