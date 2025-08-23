CBI raided premises linked to RCOM and Anil Ambani in connection with an alleged bank fraud अनिल अंबानी को झटका, बैंक फ्रॉड केस में CBI छापेमारी, आरकॉम के खिलाफ मामला दर्ज, Business Hindi News - Hindustan
CBI ने कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में शनिवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई, रिलायंस कम्युनिकेशंस और इसके प्रमोटर डायरेक्टर अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों पर छापेमारी कर रही है।

Vishnu Soni भाषाSat, 23 Aug 2025 12:24 PM
सीबीआई (CBI) ने कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में शनिवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसके परिसरों पर छापे मारे हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। आरोप है कि इस धोखाधड़ी से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को 2000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई, रिलायंस कम्युनिकेशंस और इसके प्रमोटर डायरेक्टर अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों पर छापेमारी कर रही है।

बैंक ने जून में RBI को दी थी धोखाधड़ी की सूचना
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि इन संस्थाओं को 13 जून को धोखाधड़ी करने वाले संस्थानों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। पंकज चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन से जुड़े भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों और धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग व प्रबंधन से जुड़े बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार 13 जून को इन संस्थाओं को धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उन्होंने कहा था कि 24 जून 2025 को बैंक ने आरबीआई को धोखाधड़ी की सूचना दी थी और सीबीआई में भी शिकायत दर्ज कराई जा रही है।

अनिल अंबानी की दूसरी कंपनियों के शेयरों पर दबाव
अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के शेयर पिछले एक महीने से दबाव में हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर पिछले एक महीने में 22 पर्सेंट टूट गए हैं। वहीं, पिछले एक महीने में रिलायंस पावर के शेयरों में भी 22 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को हाल में ही नवरत्न कंपनी NHPC से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। वहीं, रिलायंस पावर की एक सहयोगी इकाई ने भूटान में ज्वाइंट वेंचर बनाया है।

(लाइव हिन्दुस्तान के इनपुट के साथ)

