अनिल अंबानी की कंपनियों पर CBI की चार्जशीट, यस बैंक में फ्रॉड से जुड़ा है मामला

सीबीआई ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों और यस बैंक के बीच धोखाधड़ी वाले लेनदेन से जुड़े दो मामलों में आरोप पत्र दायर किया है। यह जानकारी सीबीआई के एक अधिकारी ने दी है। इस मामले में यस बैंक के प्रमोटर रहे राणा कपूर की फैमिली पर भी शिकंजा कसा है।

अनिल अंबानी समूह की कंपनियों पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों और यस बैंक के बीच धोखाधड़ी वाले लेनदेन से जुड़े दो मामलों में आरोप पत्र यानी चार्जशीट दायर किया है। यह जानकारी सीबीआई के एक अधिकारी ने दी है। सीबीआई के अनुसार मामलों में अनिल अंबानी की कंपनियां- रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) शामिल हैं। दूसरी तरफ मामले में यस बैंक के साथ-साथ राणा कपूर की पत्नी बिंदु कपूर और बेटियों राधा कपूर और रोशनी कपूर के स्वामित्व वाली कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है।

जानकारी के मुताबिक आरोपपत्र मुंबई की एक सक्षम अदालत में दायर किये गए हैं। अनिल अंबानी पर राणा कपूर के साथ मिलकर यस बैंक से पब्लिक फंड को वित्तीय रूप से संकटग्रस्त रिलायंस समूह कंपनियों में स्थानांतरित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ।

हाल ही में ईडी ने दर्ज किया है मामला बीते दिनों एक अन्य जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी अनिल अंबानी समूह कंपनियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का दायरा व्यापक करते हुए एक नया मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम) के खिलाफ यह मामला एसबीआई से जुड़े 2,929 करोड़ रुपये के कथित कर्ज धोखाधड़ी मामले में दर्ज किया था।