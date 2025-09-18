CBI files chargesheets in anil ambani group yes bank fraud cases check detail अनिल अंबानी की कंपनियों पर CBI की चार्जशीट, यस बैंक में फ्रॉड से जुड़ा है मामला, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़CBI files chargesheets in anil ambani group yes bank fraud cases check detail

अनिल अंबानी की कंपनियों पर CBI की चार्जशीट, यस बैंक में फ्रॉड से जुड़ा है मामला

सीबीआई ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों और यस बैंक के बीच धोखाधड़ी वाले लेनदेन से जुड़े दो मामलों में आरोप पत्र दायर किया है। यह जानकारी सीबीआई के एक अधिकारी ने दी है। इस मामले में यस बैंक के प्रमोटर रहे राणा कपूर की फैमिली पर भी शिकंजा कसा है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 08:23 PM
share Share
Follow Us on
अनिल अंबानी की कंपनियों पर CBI की चार्जशीट, यस बैंक में फ्रॉड से जुड़ा है मामला

अनिल अंबानी समूह की कंपनियों पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों और यस बैंक के बीच धोखाधड़ी वाले लेनदेन से जुड़े दो मामलों में आरोप पत्र यानी चार्जशीट दायर किया है। यह जानकारी सीबीआई के एक अधिकारी ने दी है। सीबीआई के अनुसार मामलों में अनिल अंबानी की कंपनियां- रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) शामिल हैं। दूसरी तरफ मामले में यस बैंक के साथ-साथ राणा कपूर की पत्नी बिंदु कपूर और बेटियों राधा कपूर और रोशनी कपूर के स्वामित्व वाली कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है।

जानकारी के मुताबिक आरोपपत्र मुंबई की एक सक्षम अदालत में दायर किये गए हैं। अनिल अंबानी पर राणा कपूर के साथ मिलकर यस बैंक से पब्लिक फंड को वित्तीय रूप से संकटग्रस्त रिलायंस समूह कंपनियों में स्थानांतरित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ।

हाल ही में ईडी ने दर्ज किया है मामला

बीते दिनों एक अन्य जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी अनिल अंबानी समूह कंपनियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का दायरा व्यापक करते हुए एक नया मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम) के खिलाफ यह मामला एसबीआई से जुड़े 2,929 करोड़ रुपये के कथित कर्ज धोखाधड़ी मामले में दर्ज किया था।

सीबीआई की शिकायत को बनाया गया आधार

इस नए मामले में ईडी ने हाल ही में एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 21 अगस्त को की गई शिकायत पर आधारित है। सीबीआई ने इस मामले में 23 अगस्त को मुंबई में रिलायंस कम्युनिकेशंस के परिसरों और अनिल अंबानी के आवास पर तलाशी अभियान चलाया था। इस नए ईडी मामले में वही आरोपी बनाए गए हैं जो सीबीआई की प्राथमिकी में शामिल थे। इनमें आरकॉम के निदेशक अनिल अंबानी शामिल हैं।

Anil Ambani
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।