Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़CBI Filed Case Against Anil ambani son jay anmol ambani in 228 crore rupee banking fraud
अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस, ₹228 करोड़ के फ्रॉड का मामला

अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस, ₹228 करोड़ के फ्रॉड का मामला

संक्षेप:

देश के चर्चित उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जांच एजेंसी सीबीआई ने अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अनिल अंबानी (Jay Anmol Anil Ambani) और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया है।

Dec 09, 2025 03:20 pm ISTTarun Pratap Singh भाषा
share

देश के चर्चित उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जांच एजेंसी सीबीआई ने अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अनिल अंबानी (Jay Anmol Anil Ambani) और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई (CBI) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से धोखाधड़ी के मामले में यह एफआईआर (FIR) दर्ज किया है। यह पूरा मामला 228 करोड़ रुपये की बैंकिंग फ्रॉड से जुड़ा है। बता दें, सीबीआई ने बैंक की शिकायत पर यह एक्शन लिया है। सीबीआई की तरफ से फाइल किए गए केस में जय अनमोल अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के अलावा रविंद्र शरद सुधाकर का नाम भी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
read moreये भी पढ़ें:
इंडिगो समस्या के बीच इस स्टॉक की हो रही खूब खरीदारी, 15% चढ़ा भाव

क्या की गई है शिकायत

बैंक (पहले आंध्रा बैंक) की तरफ से की गई शिकायत में कहा गया है कि कंपनी ने अपने बिजनेस की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुंबई में बैंक की एससीएफ ब्रांच से 450 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट ली थी। इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई थी, जैसे पेमेंट, ब्याज, दूसरे चार्ज का पेमेंट, सिक्योरिटी और दूसरे जरूरी पेपर्स को समय से जमा करना था। इसके अलावा बिक्री से प्राप्त हुए पैसों को बैंक अकाउंट के जरिए ही भेजना था। एक अधिकारी के अनुसार कंपनी अपनी किश्तें समय से नहीं दे पाई। जिसके बाद 30 सितंबर 2019 को उस अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया गया।

कैसे पता चला फ्रॉड

अधिकारी ने बताया कि ग्रांट थॉर्नटन (जीटी) द्वारा एक अप्रैल, 2016 से 30 जून, 2019 तक के लेन-देन का रिव्यू किया गया। अकाउंट के फॉरेंसिक जांच में पता चला कि उधार लिए गए पैसों का गलत बंटवारा किया गया था।

read moreये भी पढ़ें:
इंडिगो संकट: इस ‘स्पेशल टीम’ ने पहले ही कर दिया था DGCA को आगाह

बैंक ने आरोप लगाया, “आरोपी व्यक्तियों ने उधारकर्ता कंपनी के पूर्व प्रमोटर्स/डायरेक्टर्स की हैसियत से अकाउंट्स में हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात के माध्यम से धन का दुरुपयोग किया तथा जिस उद्देश्य के लिए पैसा दिया गया था, उसके अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए धन का दुरुपयोग किया।”

पहली बार आया बेटे का नाम

यह पहली बार है जब अनिल अंबानी के बेटे का नाम किसी केस में आया है। इसी साल जांच एजेंसियों ने एक अलग मामले में अनिल अंबानी के घर, ऑफिस सहित कई जगहों की जांच की थी। जिसके बाद करोड़ों की संपत्तियों को अटैच कर दिया था।

कंपनी के शेयरों में लगा है अपर सर्किट

रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों में आज मंगलवार को 5 प्रतिशत का अपर सर्किट है। इस उछाल के बाद बीएसई में कंपनी के शेयरों का भाव 3.12 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।