CBDT ने लॉन्च किया नया ITR-BN फॉर्म! क्या अब सभी टैक्सपेयर्स को भरना होगा? जानिए सच
मुख्य बातें
- CBDT ने ITR-BN नाम से नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा
- यह फॉर्म आम टैक्सपेयर्स के लिए नहीं, बल्कि केवल उन लोगों या संस्थाओं के लिए है, जिनके खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की सर्च, सीजर या ब्लॉक असेसमेंट की कार्रवाई होती है
अगर आप हर साल सामान्य तरीके से ITR-1, ITR-2, ITR-3 या अन्य नियमित इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नया ITR-BN फॉर्म जारी किया है, लेकिन यह आम टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है। यह फॉर्म सिर्फ उन लोगों या संस्थाओं के लिए बनाया गया है, जिनके यहां इनकम टैक्स विभाग की सर्च (Search), जब्ती (Seizure) या रिक्विजिशन (Requisition) की कार्रवाई होती है और जिन पर ब्लॉक असेसमेंट (Block Assessment) लागू होता है। यह नया फॉर्म आयकर अधिनियम, 2025 के तहत अधिसूचित किया गया है और 1 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
दरअसल, ब्लॉक असेसमेंट एक विशेष प्रक्रिया है, जिसका इस्तेमाल आयकर विभाग तब करता है जब किसी छापेमारी के दौरान अघोषित आय या संपत्ति का पता चलता है। इस प्रक्रिया में विभाग एक-एक साल का अलग-अलग आकलन करने के बजाय कई सालों की आय की एक साथ जांच करता है। इसमें बिना हिसाब का कैश, सोना-चांदी, आभूषण, अन्य कीमती संपत्तियां, छिपे हुए कारोबारी लेनदेन या फर्जी खर्चों जैसी जानकारियां शामिल हो सकती हैं, जो छापे के दौरान सामने आती हैं।
CBDT के अनुसार, ITR-BN केवल उन्हीं लोगों को भरना होगा, जिन्हें आयकर विभाग की ओर से ब्लॉक असेसमेंट का नोटिस मिलेगा। अगर आपने कोई टैक्स नियम नहीं तोड़ा है और हर साल सामान्य ITR फाइल करते हैं, तो आपको इस नए फॉर्म से कोई लेना-देना नहीं है, यानी नौकरीपेशा, पेंशनभोगी, छोटे कारोबारी और सामान्य टैक्सपेयर्स पहले की तरह अपने नियमित ITR फॉर्म ही भरेंगे।
इस नए फॉर्म में टैक्सपेयर को PAN, आधार, पता, संपर्क जानकारी, रेजिडेंशियल स्टेटस जैसी सामान्य जानकारियां देनी होंगी। इसके अलावा ब्लॉक पीरियड के दौरान दाखिल किए गए पुराने ITR, उनकी एकनॉलेजमेंट संख्या, पहले घोषित आय, लंबित असेसमेंट या री-असेसमेंट की जानकारी भी देनी होगी। यह फॉर्म सर्च शुरू होने से पहले के अधिकतम 6 टैक्स सालों की जानकारी को कवर करेगा।
ITR-BN में अघोषित आय पर लगने वाले टैक्स, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और ब्याज की अलग से गणना करने का प्रावधान भी रखा गया है। हालांकि, ब्लॉक असेसमेंट की व्यवस्था नई नहीं है। इसे पहली बार 1995 में लागू किया गया था और बाद में 2001 में इसमें बदलाव कर ब्लॉक पीरियड को 10 साल से घटाकर 6 साल कर दिया गया। अब आयकर अधिनियम, 2025 के तहत ITR-BN को लाकर सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की कोशिश की है। सबसे अहम बात यह है कि अगर आप एक सामान्य और नियमों का पालन करने वाले टैक्सपेयर हैं, तो आपको ITR-BN भरने की कोई जरूरत नहीं है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।