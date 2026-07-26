क्रिप्टो निवेशकों के लिए आई जरूरी खबर! सरकार ने जारी किए नए नियम
मुख्य बातें
- CBDT ने आयकर अधिनियम 2025 (Income Tax Act 2025) के तहत क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी की है
- अब क्रिप्टो एक्सचेंजों और अन्य सेवा प्रदाताओं को तय नियमों के अनुसार ग्राहकों और बड़े क्रिप्टो लेनदेन की जानकारी टैक्स विभाग को देनी होगी
- आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं
CBDT ने इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act 2025) के तहत क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब क्रिप्टो एक्सचेंजों और अन्य सेवा प्रदाताओं को तय नियमों के अनुसार ग्राहकों और बड़े क्रिप्टो लेनदेन की जानकारी टैक्स विभाग को देनी होगी। भारत ने OECD के CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) को भी अपनाया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टैक्स जानकारी साझा की जा सकेगी। हालांकि, इन नियमों के तहत कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि रिपोर्टिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया गया है।
अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं या किसी क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम 2025 (Income-tax Act 2025) के तहत नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य क्रिप्टो एक्सचेंजों और अन्य क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के लिए रिपोर्टिंग प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। यानी अब क्रिप्टो से जुड़े कई लेनदेन की जानकारी तय नियमों के अनुसार टैक्स विभाग को देनी होगी। हालांकि, सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, बल्कि मौजूदा नियमों के तहत रिपोर्टिंग को अधिक पारदर्शी बनाया है।
भारत ने इसके साथ ही OECD के क्रिप्टो-असेट्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (Crypto-Asset Reporting Framework -CARF) को भी अपनाया है। यह एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, जिसके जरिए अलग-अलग देश क्रिप्टो लेनदेन से जुड़ी टैक्स जानकारी आपस में साझा कर सकेंगे। CBDT का कहना है कि तेजी से बढ़ते क्रिप्टो निवेश के कारण टैक्स चोरी की आशंका बढ़ी है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। इस फ्रेमवर्क को G20 देशों का भी समर्थन मिला है।
क्या-क्या होगा रिपोर्ट?
CBDT के अनुसार, क्रिप्टो एसेट वह डिजिटल संपत्ति है, जो ब्लॉकचेन या इसी तरह की सुरक्षित तकनीक पर आधारित होती है और जिसकी खरीद-बिक्री या ट्रांसफर डिजिटल तरीके से किया जा सकता है। हालांकि, हर डिजिटल एसेट इस नियम के दायरे में नहीं आएगी। CBDC (Central Bank Digital Currency), कुछ इलेक्ट्रॉनिक मनी प्रोडक्ट्स और ऐसे डिजिटल टोकन जो निवेश या भुगतान के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, उन्हें रिपोर्टिंग से बाहर रखा गया है।
क्रिप्टो एक्सचेंजों पर बढ़ी जिम्मेदारी
अब सभी रिपोर्टिंग क्रिप्टो-असेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (Reporting Crypto-Asset Service Providers (RCASP) को अपने ग्राहकों की पहचान करनी होगी और यह तय करना होगा कि कौन-से यूजर रिपोर्टिंग के दायरे में आते हैं। इसके बाद उन्हें उन ग्राहकों की पहचान, टैक्स रेजिडेंसी और उनके क्रिप्टो लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। अगर कोई व्यक्ति क्रिप्टो के जरिए 50,000 डॉलर से अधिक मूल्य का सामान या सेवाएं खरीदता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन भी रिपोर्ट किए जाएंगे।
निवेशकों के लिए क्या मतलब?
इन नए दिशा-निर्देशों का मतलब यह है कि अब क्रिप्टो बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स नियमों का पालन करना पहले से ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं, तो अपने सभी लेनदेन का सही रिकॉर्ड रखें और आयकर रिटर्न में जरूरी जानकारी जरूर दें। सरकार का मानना है कि इससे टैक्स चोरी पर रोक लगेगी और भारत वैश्विक टैक्स पारदर्शिता मानकों के अनुरूप आगे बढ़ सकेगा।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।