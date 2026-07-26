क्रिप्टो निवेशकों के लिए आई जरूरी खबर! सरकार ने जारी किए नए नियम

CBDT ने इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act 2025) के तहत क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब क्रिप्टो एक्सचेंजों और अन्य सेवा प्रदाताओं को तय नियमों के अनुसार ग्राहकों और बड़े क्रिप्टो लेनदेन की जानकारी टैक्स विभाग को देनी होगी। भारत ने OECD के CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) को भी अपनाया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टैक्स जानकारी साझा की जा सकेगी। हालांकि, इन नियमों के तहत कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि रिपोर्टिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया गया है।

अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं या किसी क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम 2025 (Income-tax Act 2025) के तहत नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य क्रिप्टो एक्सचेंजों और अन्य क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के लिए रिपोर्टिंग प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। यानी अब क्रिप्टो से जुड़े कई लेनदेन की जानकारी तय नियमों के अनुसार टैक्स विभाग को देनी होगी। हालांकि, सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, बल्कि मौजूदा नियमों के तहत रिपोर्टिंग को अधिक पारदर्शी बनाया है।



भारत ने इसके साथ ही OECD के क्रिप्टो-असेट्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (Crypto-Asset Reporting Framework -CARF) को भी अपनाया है। यह एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, जिसके जरिए अलग-अलग देश क्रिप्टो लेनदेन से जुड़ी टैक्स जानकारी आपस में साझा कर सकेंगे। CBDT का कहना है कि तेजी से बढ़ते क्रिप्टो निवेश के कारण टैक्स चोरी की आशंका बढ़ी है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। इस फ्रेमवर्क को G20 देशों का भी समर्थन मिला है।

क्या-क्या होगा रिपोर्ट?

CBDT के अनुसार, क्रिप्टो एसेट वह डिजिटल संपत्ति है, जो ब्लॉकचेन या इसी तरह की सुरक्षित तकनीक पर आधारित होती है और जिसकी खरीद-बिक्री या ट्रांसफर डिजिटल तरीके से किया जा सकता है। हालांकि, हर डिजिटल एसेट इस नियम के दायरे में नहीं आएगी। CBDC (Central Bank Digital Currency), कुछ इलेक्ट्रॉनिक मनी प्रोडक्ट्स और ऐसे डिजिटल टोकन जो निवेश या भुगतान के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, उन्हें रिपोर्टिंग से बाहर रखा गया है।

क्रिप्टो एक्सचेंजों पर बढ़ी जिम्मेदारी

अब सभी रिपोर्टिंग क्रिप्टो-असेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (Reporting Crypto-Asset Service Providers (RCASP) को अपने ग्राहकों की पहचान करनी होगी और यह तय करना होगा कि कौन-से यूजर रिपोर्टिंग के दायरे में आते हैं। इसके बाद उन्हें उन ग्राहकों की पहचान, टैक्स रेजिडेंसी और उनके क्रिप्टो लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। अगर कोई व्यक्ति क्रिप्टो के जरिए 50,000 डॉलर से अधिक मूल्य का सामान या सेवाएं खरीदता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन भी रिपोर्ट किए जाएंगे।

निवेशकों के लिए क्या मतलब?