इस कंपनी में 65% स्टेक बेच रही BP, ऐलान के बाद शेयर पर टूटे निवेशक

संक्षेप:

Dec 24, 2025 05:10 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Castrol India share: बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच बुधवार को Castrol इंडिया के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया। सप्ताह के तीसरे दिन यह शेयर 8 पर्सेंट से अधिक चढ़ गया। हालांकि, कारोबार के अंत में मुनाफावसूली के कारण शेयर की तेजी पर ब्रेक लगा और यह सिर्फ 2 पर्सेंट की तेजी के साथ 189.60 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 202.50 रुपये से 183.90 रुपये के बीच रहा। बहरहाल, आइए जानते हैं कि आखिर शेयर में क्यों तेजी आई।

ब्रिटिश पेट्रोलियम के ऐलान का असर

ब्रिटिश पेट्रोलियम (BP) द्वारा Castrol में अपनी 65% हिस्सेदारी बेचने के ऐलान के बाद कंपनी के शेयर पर निवेशक टूट पड़े। यह सौदा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म स्टोनपीक के साथ किया गया है, जिसमें Castrol के कारोबार का एंटरप्राइज वैल्यू लगभग 10 अरब डॉलर आंका गया है। BP के मुताबिक इस डील के तहत वह Castrol में अपनी 65% हिस्सेदारी Stonepeak को बेचेगा, जिससे उसे कुल मिलाकर करीब 6 अरब डॉलर की आय प्राप्त होगी। इसमें त्वरित डिविडेंड भुगतान भी शामिल है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी राशि का उपयोग अपने कर्ज को कम करने के लिए किया जाएगा। 2025 की तीसरी तिमाही के अंत तक BP का नेट डेट यानी कर्ज 26.1 अरब डॉलर पर था। अब BP का लक्ष्य वर्ष 2027 के अंत तक अपने कर्ज को 14 से 18 अरब डॉलर के दायरे में लाना है।

क्या कहा BP ने?

BP ने कहा कि यह डील उसकी बैलेंस शीट को मजबूत करने में मदद करेगी। इसके साथ ही कंपनी के पोर्टफोलियो को सरल बनाएगी। यह कदम BP की उस रणनीति के अनुरूप है, जिसमें वह अपने मुख्य डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। कंपनी पहले ही संकेत दे चुकी थी कि वह गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों से निकलकर अपने मूल व्यवसाय को सशक्त बनाने पर ध्यान देगी।

