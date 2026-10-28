बैंकों में नकदी की किल्लत: कुछ ही हफ्तों में ₹10.54 लाख करोड़ सरप्लस कैश हुआ कम
मुख्य बातें
- बैंकों का सरप्लस कैश सितंबर की शुरुआत में 11 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर था, लेकिन 26 अक्टूबर तक घटकर सिर्फ 46,200 करोड़ रुपये रह गया
- रुपये को गिरने से बचाने के लिए RBI की सख्ती से बाजार में नकदी का संकट गहराने के संकेत हैं
भारतीय बैंकिंग सिस्टम में नकदी की रिकॉर्ड अतिरिक्त उपलब्धता तेजी से खत्म हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से रुपये पर दबाव कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बीच बैंकों के पास मौजूद सरप्लस कैश में भारी गिरावट आई है। इससे बैंकों के लिए फंड जुटाना महंगा हो रहा है और आने वाले दिनों में कंपनियों व नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए भी कर्ज लेना महंगा पड़ सकता है।
ब्लूमबर्ग के मुताबिक, सितंबर की शुरुआत में बैंकों के पास सरप्लस कैश 11 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर था, लेकिन 26 अक्टूबर तक यह घटकर महज 46,200 करोड़ रुपये रह गया। यानी कुछ ही हफ्तों में बैंकिंग सिस्टम से करीब 10.54 लाख करोड़ रुपये का सरप्लस कैश कम हो गया।
रुपये को संभालने के लिए RBI की सख्ती
बैंकिंग सिस्टम में कैश की यह कमी ऐसे समय बढ़ी है, जब RBI रुपये को रिकॉर्ड निचले स्तर पर जाने से बचाने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय बैंक ने इसी महीने रुपये पर दबाव कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
एनॉलिस्ट्स का मानना है कि RBI फिलहाल बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त नकदी वापस डालने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक और एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्टों को भी नकदी की तंगी बने रहने की आशंका है।
'नकदी की यह तंगी जानबूझकर बनाए रखी जा रही'
एमके की चीफ इकोनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा के मुताबिक, नकदी की यह तंगी जानबूझकर बनाए रखी जा रही है। इसका उद्देश्य रुपये में और गिरावट के खिलाफ दांव लगाने और उससे बचाव के लिए हेजिंग करने की लागत बढ़ाना हो सकता है।
दरअसल, जब बाजार में रुपये की उपलब्धता कम होती है, तो कारोबारियों के लिए रुपये उधार लेकर डॉलर खरीदना महंगा हो जाता है। इससे रुपये पर गिरावट का दबाव बढ़ाने वाली गतिविधियों को हतोत्साहित किया जा सकता है।
बैंकों को RBI से सीमित मिल रही मदद
कैश की कमी के बीच RBI ने बैंकों को सीमित राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपये तक की नकदी सहायता की सीमा रखी है। जिन दिनों बैंकों की ओर से कैश की मांग इस सीमा से अधिक रही, उन दिनों RBI ने अतिरिक्त जरूरत को पूरी तरह पूरा नहीं किया। इसका असर शॉर्ट टर्म ब्याज दरों पर भी दिखाई दे रहा है। बैंकों के बीच रातोंरात होने वाली उधारी की दरें RBI के पॉलिसी रेट कॉरिडोर की ऊपरी सीमा के करीब पहुंच गई हैं।
FD और कर्ज की ब्याज दरों पर क्या होगा असर?
बैंकिंग सिस्टम में नकदी की कमी का असर अब घरेलू फंडिंग मार्केट में भी दिखने लगा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सप्ताह तीन और छह महीने की अवधि वाले नए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CD) की दरें 40 से 50 बेसिस पॉइंट बढ़कर सात महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गईं।
बैंकों के लिए फंड जुटाने की लागत बढ़ने का असर आगे चलकर कर्ज की ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है। खासकर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए बाजार से पैसा जुटाना महंगा हो सकता है। ऐसी कंपनियां अपने कारोबार के लिए बैंकों और दूसरे वित्तीय बाजारों से फंड जुटाती हैं।
आम लोगों पर क्या पड़ सकता है असर?
अगर बैंकिंग सिस्टम में कैश की तंगी लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका असर धीरे-धीरे आम लोगों और कारोबारियों तक पहुंच सकता है।
- पर्सनल और बिजनेस लोन: बैंकों की फंडिंग लागत बढ़ने पर नए कर्ज की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव बन सकता है।
- NBFC से मिलने वाला कर्ज: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए फंड जुटाना महंगा होने से उनके कर्ज की दरों पर असर पड़ सकता है।
- FD और दूसरी बचत योजनाएं: बैंकों को ज्यादा दर पर फंड जुटाने की जरूरत पड़ने पर जमा पर मिलने वाले ब्याज में बदलाव संभव है, हालांकि यह अपने आप या तुरंत होना जरूरी नहीं है।
- बाजार में निवेश: ब्याज दरों में अनिश्चितता बढ़ने से शेयर बाजार और दूसरे वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें