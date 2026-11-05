चिप्स और नमकीन कंपनियों के ‘कमाऊ बेटों’ ₹5 वाले पैकेट पर संकट, 3 साल में वजन आधे से कम

मुख्य बातें

लेज, बालाजी वेफर, पारले से लेकर यलो डायमंड्स तक बिस्किट और स्नैक्स कंपनियों के कमाऊ बेटों पर संकट है। कंपनियों के चिप्स और नमकीन का ₹5 का छोटा पैकेट अब कम मुनाफे का सौदा बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में कंपनियां इसे बंद भी कर सकती हैं। आलू, खाद्य तेल और पैकेजिंग की लागत बढ़ने से कंपनियों का मुनाफा लगातार घट रहा है। ₹5 वाले पैकेट का वजन भी 3 साल में आधे से भी कम हो गया है। ऐसे में कंपनियां अब छोटे पैकेट की जगह ₹10, ₹20 और उससे बड़े पैकेट की बिक्री बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही हैं।

मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले तीन से चार वर्षों में लेज और यलो डायमंड जैसे ब्रांड अपने 5 रुपये वाले पैकेट का वजन 25-30 ग्राम से घटाकर महज 11-14 ग्राम तक ला चुके हैं। हालांकि, अब कंपनियों के लिए वजन में और कटौती करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इससे ग्राहक नाराज हो सकते हैं।

₹5 और ₹10 वाले पैकेट से होती है सबसे ज्यादा बिक्री बिस्किट और स्नैक्स कंपनियों की कुल बिक्री में 5 और 10 रुपये वाले पैकेट की हिस्सेदारी करीब 60-65 प्रतिशत है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों इनकी मांग ज्यादा है। बालाजी वेफर्स के कुल सालाना रेवेन्यू में करीब 65 प्रतिशत हिस्सेदारी इनकी है। वहीं, पारले प्रोडक्ट्स की 75 प्रतिशत तक कमाई वैल्यू सेगमेंट से आती है। गुजरात की गोपाल स्नैक्स को भी करीब 60 प्रतिशत रेवेन्यू ₹5 वाले वेफर्स पैकेट से मिलता है।

₹5 के पैकेट में सिर्फ 15-20 पैसे का मुनाफा कंपनियों के लिए ₹5 का पैकेट तैयार करना अब बेहद मुश्किल होता जा रहा है। एक ₹5 के वेफर्स पैकेट से मिलने वाली रकम में करीब ₹1 टैक्स और डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन में चला जाता है। लगभग ₹3 कच्चे माल, खाद्य तेल और पैकेजिंग पर खर्च होते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्री का खर्च निकालने पर कंपनियों के पास महज 15-20 पैसे का मुनाफा बचता है।

लागत बढ़ने से कंपनियों की मुश्किल और बढ़ी पिछले छह महीनों में लागत बढ़ने से कंपनियों की मुश्किल और बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश और गुजरात सबसे अधिक आलू पैदा करते हैं। अब पैदावार कम होने के कारण कोल्ड स्टोरेज वाले आलू की कीमतें 30-40 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। वहीं, आयात शुल्क में बढ़ोतरी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें चढ़ने से खाद्य तेल भी 25-35 प्रतिशत महंगा हो गया है।

प्लास्टिक की पैकिंग भी हुई महंगी इसके अलावा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर पैकेट बनाने में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक फिल्म पर भी पड़ा है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, स्नैक्स रैपर में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक फिल्म हाल के हफ्तों में 20 प्रतिशत महंगी हुई है और एक साल पहले की तुलना में इसकी कीमत 30-40 प्रतिशत बढ़ चुकी है।

₹10 और ₹20 वाले पैकेट पर ज्यादा जोर छोटे पैकेट का वजन और घटाना मुश्किल होने के कारण कंपनियां अब दुकानदारों के जरिए बड़े पैकेट की बिक्री बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, बालाजी वेफर्स और क्रैक्स बनाने वाली कंपनी DFM Foods ने पिछले कुछ महीनों में ₹5 वाले पैकेट पर रिटेलर मार्जिन करीब 10 प्रतिशत घटाया है। वहीं, ₹10 और ₹20 वाले पैकेट पर बेहतर मार्जिन दिया जा रहा है।

पैकेट का आकार छोटा करके लागत घटा रहीं कंपनियां कुछ कंपनियां प्रोडक्ट की कीमत और मात्रा में बदलाव किए बिना पैकेजिंग की लागत घटाने में जुटी हैं। प्रताप स्नैक्स के सीईओ अमित कुमत के मुताबिक, कंपनी पैकेट की सीलिंग वाली जगह को 12 मिलीमीटर से घटाकर 8 मिलीमीटर कर रही है। इसी तरह 200 मिलीमीटर के पैकेट को 190 मिलीमीटर का किया जा रहा है। इससे पैकेजिंग लागत पर पड़ने वाले असर को करीब 10 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

अब प्रीमियम स्नैक्स बेचने पर भी जोर कंपनियां ज्यादा मुनाफे के लिए प्रीमियम स्नैक्स की रेंज भी बढ़ा रही हैं। इसमें कोरियन बीबीक्यू, चिली लेमन जैसे नए फ्लेवर, हेल्दी विकल्प और बड़े पैकेट शामिल हैं। इन उत्पादों को खासतौर पर युवा ग्राहकों और मॉडर्न रिटेल स्टोर को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।