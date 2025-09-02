50% चढ़ चुका है यह मल्टीबैगर स्टॉक, रिटेल निवेशकों खूब करते हैं इसे पसंद, आपका भी है दांव?

Multibagger Stock: रिटेल निवेशकों के पसंदीदा स्टॉक में से एक कार ट्रेड टेक (CarTrade Tech) के शेयरों में एक बार फिर से तेजी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। यह स्टॉक महज 3 महीने में ही 50 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न देने में सफल हुआ है।

आज शेयरों में नरमी कल यानी सोमवार को यह मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक 2504.85 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। आज स्टॉक 2499.90 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक ही पहुंच पाया है। बीएसई में आज कंपनी के शेयरों में नरमी देखने को मिली है। बता दें, इस कंपनी का 52 वीक लो लेवल 829.55 रुपये और 52 वीक हाई 2533.85 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 11,590 करोड़ रुपये है।

कार ट्रेड टेक की लिस्टिंग अगस्त 2021 में हुई थी। पहले शुरुआती 18 महीने कंपनी के शेयरों के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे थे। लेकिन अप्रैल 2023 के बाद कहानी में बदलाव देखने को मिला।

जून तिमाही के दौरान कंपनी का रेवन्यू? कार ट्रेड टेक का रेवन्यू अप्रैल से जून के दौरान 198.50 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 27 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 47.06 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी के प्रॉफिट में सालाना आधार पर 106 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

बीएसई के डाटा के अनुसार इस कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 100 प्रतिशत की है। प्रमोटर्स के पास कोई भी हिस्सा नहीं है।