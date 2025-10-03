जीएसटी घटने से कार बिक्री का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, टाटा से हुंडई तक जानें किसने मारी बाजी
सितंबर 2025 में जीएसटी 2.0 सुधारों और नवरात्रि जैसे त्योहारी सीजन ने भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में नई जान फूंक दी है। गाड़ियों की कीमतों में गिरावट से ग्राहकों का उत्साह बढ़ा है और कंपनियों की सेल्स रिपोर्ट्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है।
मारुति सुजुकी: सितंबर में कुल 1,89,665 वाहन बेचे
रिकॉर्ड तोड़ निर्यात: कंपनी ने एक महीने में सबसे अधिक 42,204 वाहन विदेशों में बेचे।
घरेलू बाजार में मुश्किल: देश के अंदर गाड़ियों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले घटकर 1,35,711 यूनिट रही। आखिरी कुछ दिनों में ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें भी एक वजह रहीं।
त्योहारी उम्मीद: नवरात्रि के पहले आठ दिनों में कंपनी की डिलीवरी बहुत अच्छी रही, जिससे अक्टूबर के लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं।
टाटा मोटर्स: इतिहास रचते हुए 59,667 पैसेंजर वाहन बेचे
EV की रफ्तार: टाटा की इलेक्ट्रिक कारों (EV) की बिक्री पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी (96% बढोतरी) होकर 9,191 यूनिट पहुंच गई।
स्टार परफॉर्मर: नेक्सॉन SUV ने अकेले 22,500 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री कर नया रिकॉर्ड बनाया।
दूसरे नंबर की पकड़: सेल्स के मामले में टाटा, मारुति के बाद दूसरे नंबर पर काबिज रहा।
महिंद्रा: 1,00,298 वाहन बेचकर 16% की बढ़ोतरी दर्ज की
SUV सेगमेंट मजबूत: महिंद्र ने देश में 56,233 SUV बेचे, जो पिछले साल से 10% ज्यादा है।
त्योहारी दमखम: नवरात्रि के पहले नौ दिनों में उनके डीलरों ने SUV की सेल्स में पिछले साल के मुकाबले 60% ज्यादा रिटेल बिक्री दर्ज की।
हुंडई: सिर्फ 51,547 पैसेंजर वाहन बेचे
हुंडई के लिए सितंबर का महीना थोड़ा मुश्किल भरा रहा। वह सेल्स के मामले में चौथे नंबर पर खिसल गई।
घरेलू बिक्री घटी: कंपनी ने सितंबर में देश में सिर्फ 51,547 पैसेंजर वाहन बेचे।
SUV ही सहारा: हालांकि, उनकी कुल बिक्री में SUV का हिस्सा 72.4% (कुल 37,313 यूनिट) रहा, जो कंपनी का एक रिकॉर्ड है। क्रेटा ने 18,861 यूनिट्स के साथ अपनी बेस्ट एवर सेल्स दर्ज की।