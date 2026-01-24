Hindustan Hindi News
मारुति सुजुकी को मिला इनकम टैक्स का नोटिस, ₹1183 करोड़ का है मामला

संक्षेप:

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को इनकम टैक्स से जुड़ा एक नोटिस मिला है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आयकर प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज सहित कुल ₹1182.5 करोड़ टैक्स की मांग की है।

Jan 24, 2026 12:20 pm IST Deepak Kumar
देश की लीडिंग कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) को इनकम टैक्स से जुड़ा एक नोटिस मिला है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आयकर प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज सहित कुल ₹1182.5 करोड़ टैक्स की मांग की है। कंपनी ने बताया कि वह आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करेगी। मारुति सुजुकी इंडिया ने पुष्टि की है कि इस ऑर्डर से उसके वित्तीय मामलों, परिचालन या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी को यह नोटिस ऐसे समय में मिला है, जब शेयर 1.87% टूटकर 15469.60 रुपये पर बंद हुआ।

35,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी कंपनी

पिछले सप्ताह मारुति सुजुकी इंडिया ने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में साणंद के पास 35,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी। राज्य सरकार के अनुसार, इस परियोजना से लगभग 12,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। देश की सबसे बड़ी यात्री कार निर्माता कंपनी यह प्लांट खोराज जीआईडीसी (गुजरात औद्योगिक विकास निगम) परिसर में स्थापित करेगी। सरकारी बयान के मुताबिक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जीआईडीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई 1,750 एकड़ भूमि पर खोराज में नया वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। कुल 35,000 करोड़ रुपये के इस निवेश से 12,000 से अधिक लोगों के लिए संभावित रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

कैलेंडर वर्ष 2025 में 22.55 लाख इकाइयों का उत्पादन

मारुति सुजुकी ने कैलेंडर वर्ष 2025 में 22.55 लाख इकाइयों का रिकॉर्ड वार्षिक उत्पादन दर्ज किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.3 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने कहा कि यह लगातार दूसरा वर्ष है जब कंपनी का वार्षिक उत्पादन 20 लाख इकाइयों के स्तर को पार कर गया है। कंपनी ने वर्ष 2024 में 20.63 लाख इकाइयों का उत्पादन किया था। कंपनी के अनुसार 2025 में उत्पादन के लिहाज से उसके शीर्ष पांच मॉडल फ्रॉन्क्स, बलेनो, स्विफ्ट, डिजायर और अर्टिगा रहे।

दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
