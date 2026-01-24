मारुति सुजुकी को मिला इनकम टैक्स का नोटिस, ₹1183 करोड़ का है मामला
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को इनकम टैक्स से जुड़ा एक नोटिस मिला है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आयकर प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज सहित कुल ₹1182.5 करोड़ टैक्स की मांग की है।
देश की लीडिंग कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) को इनकम टैक्स से जुड़ा एक नोटिस मिला है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आयकर प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज सहित कुल ₹1182.5 करोड़ टैक्स की मांग की है। कंपनी ने बताया कि वह आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करेगी। मारुति सुजुकी इंडिया ने पुष्टि की है कि इस ऑर्डर से उसके वित्तीय मामलों, परिचालन या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी को यह नोटिस ऐसे समय में मिला है, जब शेयर 1.87% टूटकर 15469.60 रुपये पर बंद हुआ।
35,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी कंपनी
पिछले सप्ताह मारुति सुजुकी इंडिया ने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में साणंद के पास 35,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी। राज्य सरकार के अनुसार, इस परियोजना से लगभग 12,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। देश की सबसे बड़ी यात्री कार निर्माता कंपनी यह प्लांट खोराज जीआईडीसी (गुजरात औद्योगिक विकास निगम) परिसर में स्थापित करेगी। सरकारी बयान के मुताबिक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जीआईडीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई 1,750 एकड़ भूमि पर खोराज में नया वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। कुल 35,000 करोड़ रुपये के इस निवेश से 12,000 से अधिक लोगों के लिए संभावित रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
कैलेंडर वर्ष 2025 में 22.55 लाख इकाइयों का उत्पादन
मारुति सुजुकी ने कैलेंडर वर्ष 2025 में 22.55 लाख इकाइयों का रिकॉर्ड वार्षिक उत्पादन दर्ज किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.3 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने कहा कि यह लगातार दूसरा वर्ष है जब कंपनी का वार्षिक उत्पादन 20 लाख इकाइयों के स्तर को पार कर गया है। कंपनी ने वर्ष 2024 में 20.63 लाख इकाइयों का उत्पादन किया था। कंपनी के अनुसार 2025 में उत्पादन के लिहाज से उसके शीर्ष पांच मॉडल फ्रॉन्क्स, बलेनो, स्विफ्ट, डिजायर और अर्टिगा रहे।