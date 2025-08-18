कार, एसी, TV, घी… लम्बी है लिस्ट, जानें GST में बदलाव के बाद क्या-क्या होगा सस्ता? देखें

GST Reform: जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद टीवी, एसी, घी के अलावा छोटी गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स कम हो सकता है। पीएम मोदी ने दिवाली पर आम-आदमी को पहले ही बड़ी राहत देने का ऐलान किया है।

Mon, 18 Aug 2025 04:32 PM

Car, AC, Televisions get Cheaper after New GST Reforms: जीएसटी के टैक्स स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव इस साल दिवाली तक देखने को मिल सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पहले ही इसके संकेत दे दिए हैं। जीएसटी स्लैब में कोई भी बदलाव आम-आदमी के बड़ी राहत लेकर आएगा। मौजूदा समय में जीएसटी के 4 अलग-अलग स्लैब हैं। प्रोडक्ट्स को 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के अलग-अलग स्लैब में रखा गया है। लेकिन अब चर्चा है कि इन्हें हटाकर सिर्फ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के ही दो स्लैब रह जाएंगे। वहीं, तम्बाकू, सिगरेट, शराब पर 40 प्रतिशत का अलग जीएसटी लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि नए जीएसटी रिफॉर्म के लागू होने के बाद कौन-कौन से सामान सस्ता हो सकते हैं।

5% के जीएसटी स्लैब में आ सकते हैं ये प्रोडक्ट (ANI आधारित) 1- टूथ पाउडर

2- भुजिया

3- नमकीन

4- आलू चिप्स

5- केचअप

6- जैम

7-मायोनिज़

8- पैक किए हुए जूस

9- पास्ता

10- नूडल्स

11- बटर

12- घी

13- चीज़

14- लस्सी, छाछ आदि दूथ से बने प्रोडक्ट

15- कंडेंस्ड मिल्क

इन प्रोडक्ट्स को 18% जीएसटी स्लैब में लाया जा सकता है 1- छोटी गाड़ियों को लगने वाला टैक्स 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया जा सकता है।

2- इंश्योरेंस प्रीमियम लगने वाले जीएसटी को 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत या फिर जीरो जीएसटी किया जा सकता है।

3- रोजाना के प्रयोग किए जाने वाले प्रोडक्ट्स - 5 प्रतिशत से घटाकर जीरो किया जा सकता है।

4- एसी इस समय 28 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब में है। लेकिन नए रिफॉर्म में इसे 18 प्रतिशत के स्लैब में लाया जा सकता है।

5- टेलीविजन पर भी इस समय 28 प्रतिशत जीएसटी लग रहा है। इसे भी 18 प्रतिशत के स्लैब में लाया जा सकता है।

इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार टेक्सटाइल्स, फार्म मशिनरी, ऑटो कंपोनेंट्स, हेल्थकेयर और इंश्योरेंस प्रोडक्ट नए जीएसटी रिफॉर्म के बाद सस्ते हो सकते हैं। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को स्टेट्स के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ एक अहम बैठक कर रही हैं। इस मीटिंग में मंत्रियों के समूह को केंद्र सरकार के जीएसटी रिफॉर्म को समझाना है।