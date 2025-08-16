Captain Polyplast receives letter empanelment 200 off grid solar pumps near 6 cr share price below 80 rs आखिरी कारोबारी दिन टूट गया था यह शेयर, अब कंपनी के बड़े ऐलान से होगी हलचल? कीमत 80 रुपये से कम, Business Hindi News - Hindustan
Captain Polyplast receives letter empanelment 200 off grid solar pumps near 6 cr share price below 80 rs

गुरुवार को कैप्टन पॉलीप्लास्ट लिमिटेड के शेयर 3 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए। शुक्रवार को शेयर बाजार स्वतंत्रता दिवस की वजह से बंद था। अब सोमवार को इस शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का लो 59.05 रुपये है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 01:37 PM
Captain Polyplast share: शेयर बाजार में गुरुवार को रौनक होने के बावजूद कुछ शेयरों को खरीदने की लूट सी मच गई। ऐसा ही एक शेयर- कैप्टन पॉलीप्लास्ट लिमिटेड है। इस कंपनी के शेयर 3 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए। कारोबार के दौरान शेयर 68.45 रुपये से 72.80 रुपये के ट्रेडिंग रेंज में था। वहीं, शुक्रवार को शेयर बाजार स्वतंत्रता दिवस की वजह से बंद था। अब सोमवार को इस शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का लो 59.05 रुपये है। यह भाव अगस्त 2024 में था। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 128 रुपये है। जनवरी 2025 में शेयर ने इस स्तर को टच किया।

क्या है डिटेल

कंपनी को पीएम कुसुम बी योजना - "मैगेल त्याला सौर कृषि पंप" योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) से 200 स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड डीसी सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम की आपूर्ति के लिए ऑर्डर मिला है। इसका सामूहिक मूल्य 5.97 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) है। इन पंपों की स्थापना एनटीपी/कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर पूरी की जानी है। सौर पंपों के लिए नए ऑर्डर पर टिप्पणी करते हुए कैप्टन पॉलीप्लास्ट लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक रितेश खिचड़िया ने कहा- यह ऑर्डर हमारे सौर ईपीसी सेगमेंट के लिए एक अहम विकास है क्योंकि कुछ नए बाजारों में हमारी उपस्थिति का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

कंपनी के बारे में

सूक्ष्म सिंचाई उद्योग में लीडिंग- कैप्टन पॉलीप्लास्ट लिमिटेड विविध कृषि अनुप्रयोगों के लिए उपकरणों का निर्माण और निर्यात करती है। यह कंपनी 1997 में वजूद में आई। यह कंपनी राजकोट, गुजरात और कुरनूल, आंध्र प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग फैसलिटीज के साथ 25 वर्षों से अधिक की विशेषज्ञता का लाभ उठाती है और 16 भारतीय राज्यों में एक मजबूत वितरण नेटवर्क के साथ-साथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व को निर्यात का दावा करती है।

