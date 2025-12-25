Hindustan Hindi News
₹85 के स्तर वाले शेयर पर रखें नजर, कंपनी को सरकारी योजना के तहत मिला है ऑर्डर

संक्षेप:

सोलर सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी- कैप्टन पॉलीप्लास्ट को महाराष्ट्र में पीएम-कुसुम योजना के तहत लगभग 28 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। अब शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि यह शेयर 85 रुपये के स्तर पर है। 

Dec 25, 2025 08:38 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Captain polyplast share: सोलर सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी- कैप्टन पॉलीप्लास्ट के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। यह नजर इसलिए होगी क्योंकि कंपनी को महाराष्ट्र में केंद्र की पीएम-कुसुम योजना के तहत लगभग 28 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने योजना के ‘कंपोनेंट बी’ के तहत 1,500 सौर पंप की आपूर्ति करने के लिए दिया है। कुल 27.69 करोड़ रुपये का यह ऑर्डर इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाना है। यह नया ऑर्डर MSEDCL के 500 सौर पंप के पहले के ऑर्डर के अतिरिक्त है। कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक रितेश के ने कहा कि पीएम कुसुम बी योजना के तहत यह पैनल में शामिल किया जाना, हमारे ऑर्डर बुक को और मजबूत करता है और आने वाले समय के लिए राजस्व की स्थिति में सुधार करता है।

2019 में लॉन्च की गई योजना

वर्ष 2019 में शुरू हुए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) का मकसद मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के अनुसार कंपोनेंट A छोटे सोलर पावर प्लांट लगाकर 10,000 MW सोलर क्षमता लगाने के लिए है। कंपोनेंट B 14 लाख ऑफ-ग्रिड स्टैंडअलोन सोलर-पावर्ड एग्रीकल्चर पंप लगाने के लिए है। वहीं, कंपोनेंट C 35 लाख ग्रिड-कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंपों को सोलराइज करने के लिए है।

शेयर का हाल

कैप्टन पॉलीप्लास्ट के शेयर की बात करें तो यह बुधवार को 2.93% चढ़कर 82.43 रुपये पर पहुंच गया। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 84.40 रुपये से 79.10 रुपये के बीच रहा। बता दें कि गुरुवार को क्रिसमस की वजह से शेयर बाजार बंद था। अब शुक्रवार को शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। सितंबर 2025 में शेयर 58.41 रुपये के निचले स्तर पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। वहीं, 128 रुपये शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

