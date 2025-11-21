Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Capillary Technologies share jumped over 13 Percent today after weak debut in Market
बाजार में उतरते ही टूटा यह शेयर, फिर रॉकेट सा उड़ा, 630 रुपये के पार पहुंचा दाम

बाजार में उतरते ही टूटा यह शेयर, फिर रॉकेट सा उड़ा, 630 रुपये के पार पहुंचा दाम

संक्षेप:

कमजोर लिस्टिंग के बाद कैपिलरी टेक्नोलॉजीज के शेयर BSE में 13% से अधिक के उछाल के साथ 633 रुपये पर जा पहुंचे हैं। NSE में कंपनी के शेयर 10% से ज्यादा चढ़कर 633.90 रुपये पर पहुंच गए हैं।

Fri, 21 Nov 2025 11:06 AMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
कैपिलरी टेक्नोलॉजीज की शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत हुई है। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज के शेयर BSE में करीब 3 पर्सेंट की गिरावट के साथ 560 रुपये पर लिस्ट हुए। वहीं, NSE पर कंपनी के शेयर 0.88 पर्सेंट के डिस्काउंट के साथ 571.90 रुपये पर लिस्ट हुए। IPO पर कैपिलरी टेक्नोलॉजीज के शेयर का दाम 577 रुपये था। कमजोर लिस्टिंग के बाद कैपिलरी टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर 13 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं।

630 रुपये के पार पहुंचे कंपनी के शेयर
कैपिलरी टेक्नोलॉजीज (Capillary Technologies) के शेयर कमजोर लिस्टिंग के बाद BSE में 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 633 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वहीं, NSE में कंपनी के शेयर 10 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 633.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 877.70 करोड़ रुपये तक का था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 14 नवंबर को खुला था और यह 18 नवंबर तक ओपन रहा।

53 गुना सब्सक्राइब हुआ कैपिलरी टेक्नोलॉजीज का IPO
कैपिलरी टेक्नोलॉजीज का आईपीओ (Capillary Technologies IPO) टोटल 52.98 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 15.85 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, एंप्लॉयीज कैटेगरी में 6.88 गुना दांव लगा। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 69.85 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 57.30 गुना दांव लगा। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 25 शेयर थे। यानी, एक लॉट के लिए निवेशकों को 14,425 रुपये का निवेश करना पड़ा। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 67.95 पर्सेंट थी, जो कि अब 52.05 पर्सेंट रह गई है।

क्या करती है कंपनी
कैपिलरी टेक्नोलॉजीज (Capillary Technologies) एक SaaS (सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस) कंपनी है, जिसका कस्टमर लॉयल्टी और इंगेजमेंट सॉल्यूशंस में एक्सपर्टाइज है। कंपनी की शुरुआत साल 2008 में हुई है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।

