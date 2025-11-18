Hindustan Hindi News
52 गुना सब्सक्राइब हो गया यह IPO, दांव लगाने को टूटे निवेशक, लिस्टिंग पर होगा मुनाफा!

संक्षेप: यह IPO 14 नवंबर को खुला था और आज इसके बंद होने का आखिरी दिन था। कंपनी को 83.83 लाख शेयरों की जगह 43.26 करोड़ शेयरों की बोली मिली। यानी IPO को 51.60 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। इसका मतलब है कि शेयरों की बहुत बड़ी मांग रही।

Tue, 18 Nov 2025 07:02 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Capillary Technologies IPO: कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंडिया का IPO निवेशकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहा। आखिरी दिन तक आते-आते यह इश्यू पूरी तरह और कई गुना ज्यादा सब्सक्राइब हो गया। यह IPO 14 नवंबर को खुला था और आज इसके बंद होने का आखिरी दिन था। कंपनी को 83.83 लाख शेयरों की जगह 43.26 करोड़ शेयरों की बोली मिली। यानी IPO को 51.60 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। इसका मतलब है कि शेयरों की बहुत बड़ी मांग रही।

किस कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन

QIBs (बड़े संस्थागत निवेशक) 56.70 गुना सब्सक्राइब किया था। NIIs (हाई-नेटवर्थ/गैर-संस्थागत निवेशक) 68.89 गुना सब्सक्राइब किया गया। वहीं, रिटेल निवेशक 12.09 गुना और कर्मचारी 5.82 गुना सब्सक्राइब किया गया। कंपनी ने IPO खुलने से पहले ही एंकर निवेशकों से ₹394 करोड़ जुटा लिए थे।

IPO की कीमत और राशि

IPO का प्राइस बैंड ₹549–₹577 प्रति शेयर है। ऊपरी कीमत पर कंपनी का लक्ष्य कुल ₹877.5 करोड़ जुटाने का है। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज एक SaaS कंपनी है जो AI से चलने वाले क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाती है। इनका सॉफ्टवेयर बड़ी कंपनियों को अपने कस्टमर्स और चैनल पार्टनर्स के साथ बेहतर कनेक्शन और लॉयल्टी बनाने में मदद करता है। अप्रैल से सितंबर 2025 (6 महीने) की कमाई ₹359.21 करोड़ और पूरे FY25 में कमाई ₹598.25 करोड़ है।

लिस्टिंग और अलॉटमेंट

अलॉटमेंट की तारीख 19 नवंबर है। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 21 नवंबर (BSE और NSE पर) है। बता दें कि अनलिस्टेड मार्केट में शेयर को लेकर सकारात्मक माहौल है। GMP के हिसाब से शेयर लगभग 7.63% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। मतलब अनुमानित लिस्टिंग प्राइस लगभग ₹621 प्रति शेयर हो सकता है, जो कल के अनुमानित ₹606 से भी ज्यादा है।

