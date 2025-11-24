Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़cancelling air tickets at the last minute can get you an 80 pc refund
अंतिम घंटों में हवाई टिकट कैंसिल कराने पर मिल सकता है 80% रिफंड

अंतिम घंटों में हवाई टिकट कैंसिल कराने पर मिल सकता है 80% रिफंड

संक्षेप:

अगर हर टिकट में लगभग 50 रुपये का बीमा प्रीमियम शामिल किया जाए तो यात्री उड़ान से 3-4 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर भी 80% तक का रिफंड हासिल कर सकते हैं। अभी कुछ ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियां पहले ही अंतिम मिनट में टिकट रद्द करने पर रिफंड की सुविधा देती हैं।

Mon, 24 Nov 2025 08:35 AMDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
share Share
Follow Us on

हवाई सफर करने वाले यात्रियों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। इसके तहत विमान के उड़ान भरने से कुछ मिनट पहले टिकट रद्द कराने पर 80 फीसदी तक रिफंड मिल सकता है। केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था लाने की तैयारी में है, जिसमें हवाई टिकट में यात्रा बीमा पहले से शामिल होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया जा रहा है कि केंद्रीय उड्डयन सचिव भारतीय एयरलाइन कंपनियों के साथ इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें इनबिल्ट इंश्योरेंस प्लान लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए यात्रियों को कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को यह बीमा अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। प्रीमियम का बोझ एयरलाइंस कंपनियां खुद उठाएंगी।

एक बड़ी एयरलाइन इस मॉडल के लिए पहले ही बीमा कंपनियों से बातचीत कर चुकी है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अगर हर टिकट में लगभग 50 रुपये का बीमा प्रीमियम शामिल किया जाए तो यात्री उड़ान से 3-4 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर भी 80% तक का रिफंड हासिल कर सकते हैं। अभी कुछ ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियां पहले ही अंतिम मिनट में टिकट रद्द करने पर रिफंड की सुविधा देती हैं।

क्या हैं वर्तमान नियम

वर्तमान में जो नियम लागू हैं, उसके तहत अगर यात्री डिपार्चर के समय से तीन घंटे के अंदर टिकट रद्द करते हैं, तो उसे ‘नो-शो’ माना जाता है। इस स्थिति में कोई रिफंड नहीं दिया जाता है। अगर यात्री इसके लिए अपनी मेडिकल इमरजेंसी साबित करें तो ही एयरलाइन कंपनी कुछ रिफंड दे सकती है, लेकिन वो भी पूरी तरह से उसकी मर्जी पर निर्भर करता है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Flight Aircraft News Business Latest News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।