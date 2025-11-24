अंतिम घंटों में हवाई टिकट कैंसिल कराने पर मिल सकता है 80% रिफंड
हवाई सफर करने वाले यात्रियों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। इसके तहत विमान के उड़ान भरने से कुछ मिनट पहले टिकट रद्द कराने पर 80 फीसदी तक रिफंड मिल सकता है। केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था लाने की तैयारी में है, जिसमें हवाई टिकट में यात्रा बीमा पहले से शामिल होगा।
बताया जा रहा है कि केंद्रीय उड्डयन सचिव भारतीय एयरलाइन कंपनियों के साथ इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें इनबिल्ट इंश्योरेंस प्लान लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए यात्रियों को कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को यह बीमा अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। प्रीमियम का बोझ एयरलाइंस कंपनियां खुद उठाएंगी।
एक बड़ी एयरलाइन इस मॉडल के लिए पहले ही बीमा कंपनियों से बातचीत कर चुकी है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अगर हर टिकट में लगभग 50 रुपये का बीमा प्रीमियम शामिल किया जाए तो यात्री उड़ान से 3-4 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर भी 80% तक का रिफंड हासिल कर सकते हैं। अभी कुछ ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियां पहले ही अंतिम मिनट में टिकट रद्द करने पर रिफंड की सुविधा देती हैं।
क्या हैं वर्तमान नियम
वर्तमान में जो नियम लागू हैं, उसके तहत अगर यात्री डिपार्चर के समय से तीन घंटे के अंदर टिकट रद्द करते हैं, तो उसे ‘नो-शो’ माना जाता है। इस स्थिति में कोई रिफंड नहीं दिया जाता है। अगर यात्री इसके लिए अपनी मेडिकल इमरजेंसी साबित करें तो ही एयरलाइन कंपनी कुछ रिफंड दे सकती है, लेकिन वो भी पूरी तरह से उसकी मर्जी पर निर्भर करता है।