Canara HSBC Life Insurance Co Ltd IPO opens form today GMP 10 rupee LG और Tata Capital के IPO पर नहीं लगा पाए दांव? आज दे रही एक बड़ी कंपनी दस्तक, 10 रुपये GMP, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Canara HSBC Life Insurance Co Ltd IPO opens form today GMP 10 rupee

LG और Tata Capital के IPO पर नहीं लगा पाए दांव? आज दे रही एक बड़ी कंपनी दस्तक, 10 रुपये GMP

IPO News Updates: अगर आप भी एलजी इंडिया और टाटा कैपिटल जैसी दिग्गज कंपनियों के आईपीओ पर दांव लगाने से चूक गए हैं तो आपके लिए एक बड़ा मौका है। Canara HSBC Life Insurance Co.Ltd का आईपीओ आज यानी 10 अक्टूबर से खुल रहा है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 08:01 AM
share Share
Follow Us on
LG और Tata Capital के IPO पर नहीं लगा पाए दांव? आज दे रही एक बड़ी कंपनी दस्तक, 10 रुपये GMP

IPO News Updates: अगर आप भी एलजी इंडिया और टाटा कैपिटल जैसी दिग्गज कंपनियों के आईपीओ पर दांव लगाने से चूक गए हैं तो आपके लिए एक बड़ा मौका है। Canara HSBC Life Insurance Co.Ltd का आईपीओ आज यानी 10 अक्टूबर से खुल रहा है। ग्रे मार्केट में भी कंपनी की स्थिति अब पॉजिटिव नजर आ रही है।

क्या है प्राइस बैंड

Canara HSBC Life Insurance आईपीओ का प्राइस बैंड 100 रुपये से 106 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 140 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14840 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। यह आईपीओ 14 अक्टूबर तक ओपन रहेगा।

क्या है आईपीओ का साइज?

इस मेनबोर्ड आईपीओ का साइज 2517.50 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित है। कंपनी 23.75 करोड़ ऑफर शेयर जारी करेगी। यानी मौजूदा निवेशक अपने हिस्से का शेयर बेच रहे हैं। आईपीओ के जरिए कंपनी फ्रेश शेयर नहीं जारी करेगी। इसका मतलब हुआ कि आईपीओ से जुटाए पैसे का उपयोग कंपनी नहीं कर पाएगी। बता दें, यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी।

ग्रे मार्केट दिखा रहा फायदा

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 10 रुपये के प्रीमियम पर उपलब्ध है। मौजूदा जीएमपी कंपनी के आईपीओ को 9.43 प्रतिशत का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। बीते 3 दिनों से कंपनी के आईपीओ के जीएमपी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें, Canara HSBC Life Insurance आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 14 रुपये प्रति शेयर रहा है। इस स्तर पर कंपनी का जीएमपी 7 अक्टूबर 2025 को थी।

किसके लिए कितना हिस्सा?

क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा। वहीं, रिटेल निवेशकों को कम से कम 35 प्रतिशत और एनआईआई के लिए 15 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।