10 अक्टूबर से खुल रहा यह दिग्गज IPO, प्राइस बैंड ₹106 हुआ तय, चेक करें अन्य डिटेल

कंपनी का जून 2025 तक AUM ₹43,639.5 करोड़ रहा और उसी तिमाही में लाभ ₹23.4 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। यह पब्लिक सेक्टर बैंकों में तीसरी सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और निवेशकों के लिए एक मजबूत ब्रांड आधारित विकल्प के रूप में देखी जा रही है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 09:41 AM
Canara HSBC IPO: केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस का IPO इस हफ्ते 10 अक्टूबर से खुलेगा। कंपनी ने अपने IPO का प्राइस बैंड ₹100 से ₹106 प्रति शेयर तय किया है। यह इश्यू मंगलवार, 14 अक्टूबर को बंद होगा। वहीं, एंकर निवेशकों के लिए आवंटन 9 अक्टूबर (गुरुवार) को किया जाएगा। IPO की लिस्टिंग 17 अक्टूबर को BSE और NSE पर होगी। कंपनी का जून 2025 तक AUM ₹43,639.5 करोड़ रहा और उसी तिमाही में लाभ ₹23.4 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। यह पब्लिक सेक्टर बैंकों में तीसरी सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और निवेशकों के लिए एक मजबूत ब्रांड आधारित विकल्प के रूप में देखी जा रही है।

ऑफर फॉर सेल है इश्यू

यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है, जिसमें 23.75 करोड़ शेयर इसके प्रमोटर्स- केनरा बैंक, एचएसबीसी इंश्योरेंस एशिया- पैसिफिक होल्डिंग्स और पंजाब नेशनल बैंक बेचेंगे। वर्तमान हिस्सेदारी संरचना के अनुसार, केनरा बैंक के पास 51%, एचएसबीसी इंश्योरेंस (एशिया-प्रशांत) के पास 26%, और पंजाब नेशनल बैंक के पास के पास 23% हिस्सेदारी है। क्योंकि यह पूरा इश्यू OFS है, इसलिए IPO से जुटाई गई राशि कंपनी को नहीं, बल्कि शेयर बेचने वाले प्रमोटर्स को मिलेगी।

क्या है डिटेल

कंपनी ने बताया कि IPO लॉट साइज 140 इक्विटी शेयरों का होगा, और निवेशक 140 शेयरों के गुणक में बोली लगा सकेंगे। इस ऑफर में शेयरों का आवंटन इस प्रकार होगा- क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB): अधिकतम 50%, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII): न्यूनतम 15% और रिटेल निवेशक न्यूनतम 35% हिस्सा है।

