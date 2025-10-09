Canara Bank to make 13100 Percent multibagger return from Canara Robeco IPO केनरा बैंक की चांदी, इस IPO में हिस्सा बेचने से मिलेगा 13100% का मल्टीबैगर रिटर्न, Business Hindi News - Hindustan
केनरा बैंक की चांदी, इस IPO में हिस्सा बेचने से मिलेगा 13100% का मल्टीबैगर रिटर्न

केनरा बैंक के लिए केनरा रोबेको के शेयरों की एवरेज कॉस्ट 2.01 रुपये प्रति शेयर थी। केनरा रोबेको के IPO का अपर प्राइस बैंड 266 रुपये है और इस हिसाब से केनरा बैंक को अपने निवेश पर 13,134% का तगड़ा रिटर्न मिलेगा।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 01:59 PM
केनरा बैंक को 2 आईपीओ से बंपर मुनाफा होने वाला है। केनरा बैंक इस हफ्ते केनरा रोबेको AMC और केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन 2 आईपीओ में अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। केनरा रोबेको का आईपीओ गुरुवार 9 अक्टूबर को दांव लगाने के लिए खुल गया है। वहीं, केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस का आईपीओ शुक्रवार से ओपन होगा। केनरा रोबेको के आईपीओ से केनरा बैंक को 13000 पर्सेंट से ज्यादा का फायदा होगा।

केनरा बैंक को मिलेगा 13134% का तगड़ा रिटर्न
केनरा रोबेको के आईपीओ का प्राइस बैंड 253 से 266 रुपये फिक्स किया गया है। यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है। आईपीओ में प्रमोटर्स, केनरा बैंक और ORIX कॉरपोरेशन यूरोप NV अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। केनरा बैंक, केनरा रोबेको आईपीओ में करीब 690 करोड़ रुपये वैल्यू की हिस्सेदारी बेच रहा है। केनरा बैंक को अपने इनवेस्टमेंट पर 13000 पर्सेंट से ज्यादा का रिटर्न मिलेगा। केनरा रोबेको AMC के रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट्स के मुताबिक, केनरा बैंक इस आईपीओ में 2.59 करोड़ शेयर बेच रहा है। केनरा बैंक के लिए इन शेयरों की वेटिड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2.01 रुपये प्रति शेयर थी। आईपीओ का अपर प्राइस बैंड 266 रुपये है और इस हिसाब से केनरा बैंक को अपने निवेश पर 13,134 पर्सेंट का तगड़ा रिटर्न मिलेगा।

केनरा बैंक की अभी 51% हिस्सेदारी
केनरा बैंक (Canara Bank) की फिलहाल केनरा रोबेको AMC में 51 पर्सेंट हिस्सेदारी है। केनरा रोबेको आईपीओ की लिस्टिंग के बाद केनरा बैंक की हिस्सेदारी घटकर 38 पर्सेंट रह जाएगी। ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी ने केनरा रोबेको आईपीओ पर पॉजिटिव रुख साझा किया है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के आईपीओ पर 'सब्सक्राइब-लॉन्ग टर्म' रेटिंग दी है। ग्रे मार्केट में केनरा रोबेको के शेयर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 13 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं।

केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के IPO में 960% का रिटर्न
केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के IPO, केनरा बैंक को 960 पर्सेंट का तगड़ा रिटर्न मिलेगा। केनरा बैंक के लिए इन शेयरों की वेटिड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 रुपये है। केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के आईपीओ का प्राइस बैंड 100-106 रुपये प्रति शेयर फिक्स किया गया है। 106 रुपये के अपर प्राइस बैंड पर केनरा बैंक को 960 पर्सेंट का तगड़ा रिटर्न मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) भी इस आईपीओ में अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। पंजाब नेशनल बैंक को भी इस IPO पर इतना ही फायदा होगा।

